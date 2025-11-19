Homicidio, lavado de dinero y más: aumentan los cargos contra el exatleta olímpico convertido en narco que estaría en México

Por Hannah Rabinowitz y Devan Cole, CNN

Funcionarios federales de EE.UU. revelaron cargos adicionales el miércoles contra un ex snowboarder olímpico de Canadá a quien se busca por presuntamente dirigir una red de narcotráfico.

Los nuevos cargos contra Ryan James Wedding incluyen homicidio, manipulación de testigos, lavado de dinero y narcotráfico, dijo la secretaria de Justicia Pam Bondi en una conferencia de prensa.

El cargo de homicidio, indicó Bondi, se derivó de la presunta participación de Wedding en la muerte de un testigo federal en Colombia quien estaba involucrado en el caso del Gobierno en su contra.

“Proteger a los testigos federales de represalias es fundamental para la misión del Departamento.

Se trata de la seguridad individual, pero más aún, se trata de proteger el estado de derecho en sí mismo”, dijo ella.

Las autoridades han estado buscando durante más de un año a Wedding, quien ahora está en la lista de los 10 más buscados del FBI por presuntamente dirigir una red de narcotráfico. Bondi dijo el miércoles que el Departamento de Estado también incrementó su recompensa por información que pudiera conducir a su arresto de US$ 10 millones a US$ 15 millones.

Wedding fue acusado inicialmente en 2024 de varios delitos, incluyendo conspiración para distribuir cocaína y homicidio.

Según las autoridades de EE.UU., la organización de Wedding envió grandes cantidades de cocaína desde Colombia, a través de México y hacia EE.UU. y Canadá. El grupo ha matado a cuatro personas, dicen las autoridades, incluyendo a dos miembros de una familia en Canadá quienes fueron identificados erróneamente y atacados en represalia por un cargamento de drogas robado.

Wedding también enfrenta cargos de narcotráfico en Canadá. Se cree que está en México, han dicho las autoridades.

Al menos una docena de otras personas han sido arrestadas en EE.UU., México, Colombia y Canadá en relación con el caso.

