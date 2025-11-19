Israel vuelve atacar en Gaza: al menos 28 palestinos muertos entre ellos nueve niños, según autoridades

Abeer Salman, Tareq Al Hilou, Mohammed Tawfeeq, CNN

Ataques israelíes en toda Gaza mataron al menos a 28 palestinos el miércoles en la escalada más reciente de violencia desde que entró en vigor un cese del fuego entre Israel y Hamas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que ejecutaron los ataques contra objetivos de Hamas después de que “varios terroristas” dispararan contra soldados israelíes que operaban en Khan Younis, en el sur de Gaza. “Esta acción constituye una violación del acuerdo de cese del fuego”, dijeron las IDF, añadiendo que ninguno de sus efectivos resultó herido.

Hamas condenó los ataques como “una escalada peligrosa” y rechazó la versión de las IDF, acusando a Israel de intentar “justificar sus crímenes y violaciones continuas”.

Los ataques ocurren pocos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara el plan del presidente de EE.UU. Donald Trump sobre cómo avanzar más allá del frágil cese del fuego hacia una paz más sostenible y la reconstrucción del enclave devastado por Israel.

Esta fue la tercera gran escalada desde que el acuerdo de alto el fuego entró en vigor en octubre, cada una precedida por un supuesto ataque contra soldados israelíes.

En las dos escaladas anteriores, el 19 y el 28 de octubre, aproximadamente 150 palestinos y tres soldados israelíes murieron.

Sin embargo, a pesar de esas escaladas, el cese del fuego se ha mantenido en gran medida.

Nueve niños se encuentran entre los muertos en los ataques del miércoles, según funcionarios de salud del enclave, y al menos otras 77 personas resultaron heridas.

Imágenes de CNN tomadas en el complejo del Hospital Bautista Al-Ahli de Ciudad de Gaza muestran a decenas de personas agolpándose alrededor de ambulancias que llegaban con víctimas de los ataques.

Las imágenes muestran a varias personas sentadas junto a los cadáveres dentro del hospital, algunas mirando dentro de las bolsas mortuorias con desesperación.

Una de las bolsas contiene los cuerpos de tres niños sin vida aún cubiertos de polvo.

El ataque israelí más letal del miércoles fue en la zona de Zaytun, en el este de Gaza, donde 10 personas, incluida una mujer y un niño, murieron, según la Defensa Civil de Gaza.

Otro ataque impactó una zona al oeste de Khan Younis, dirigido contra “un grupo de civiles dentro del club de la UNRWA”, añadió la Defensa Civil.

La UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo.

Israel lanzó su guerra en Gaza después de que militantes liderados por Hamas mataran a unas 1.200 personas y tomaran a más de 250 como rehenes durante un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, según el ministerio de salud de Gaza, más de 69.000 palestinos –la mayoría mujeres y niños– han muerto por las acciones de Israel.

Como parte de la primera fase del marco de alto el fuego negociado por EE.UU., Hamas acordó liberar a todos los rehenes restantes en Gaza, vivos y muertos, mientras que Israel accedió a retirarse de algunas partes de Gaza y liberar a algunos prisioneros palestinos. Desde entonces, Hamas ha liberado a todos los rehenes vivos y los cuerpos de todos menos tres de los fallecidos.

Los ataques en Gaza se producen un día después de que un ataque israelí contra un campo de refugiados palestinos en Líbano matara a 13 personas, según el ministerio de Salud de Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que el ataque del martes tuvo como objetivo “un complejo de entrenamiento de Hamas” que estaba siendo utilizado para “planificar y llevar a cabo ataques terroristas contra las IDF y el Estado de Israel”.

El miércoles, Israel ejecutó nuevos ataques en el sur de Líbano, dirigidos, según dijeron, contra “varias instalaciones de almacenamiento de armas pertenecientes a la unidad de cohetes de Hezbollah”. Los ataques no causaron víctimas, pero dañaron varias casas, según la Agencia Nacional de Noticias estatal de Líbano.

Israel ha estado realizando ataques en Líbano contra militantes de Hezbollah, así como contra varias facciones militantes palestinas, durante más de dos años. Estos se intensificaron después de que Hezbollah, respaldado por Irán, lanzara ataques contra Israel en apoyo a Hamas tras el ataque del 7 de octubre. Los ataques más recientes se producen a pesar de un acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hezbollah que entró en vigor en noviembre de 2024.

