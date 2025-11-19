Larry Summers renuncia de la junta de OpenAI tras la difusión de sus correos con Jeffrey Epstein

Por Angela Reyes, CNN en Español

Larry Summers renunció a la junta de OpenAI y canceló sus compromisos públicos luego de que una comisión de la Cámara de Representantes publicara la semana pasada nuevos correos electrónicos entre el economista de Harvard y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“En consonancia con mi anuncio de retirarme de mis compromisos públicos, también he decidido renunciar a la junta de OpenAI”, declaró Summers en un comunicado. “Agradezco la oportunidad de haber servido, me entusiasma el potencial de la empresa y espero seguir de cerca su progreso”.

La semana pasada, una comisión de la Cámara de Representantes publicó correos electrónicos que revelan años de correspondencia personal entre ambos, incluyendo comentarios sexistas de Summers y pedidos de consejos románticos a Epstein.

“Larry ha decidido renunciar a la junta de OpenAI y respetamos su decisión”, afirmó la junta de OpenAI en un comunicado. “Agradecemos sus numerosas contribuciones y la perspectiva que aportó al consejo”.

Summers fue secretario del Tesoro del expresidente Bill Clinton, director del Consejo Económico Nacional del expresidente Barack Obama y rector de la Universidad de Harvard. Summers renunció a la presidencia de Harvard en 2006 tras sufrir presiones en medio de múltiples controversias.

Harvard, donde Summers también es profesor, está investigando su relación con Epstein, según informó el martes el periódico estudiantil The Crimson, citando a un portavoz de la universidad. La senadora Elizabeth Warren, también exprofesora de Harvard, ha instado a la universidad a romper relaciones con Summers.

Summers se unió al consejo de administración de la empresa de inteligencia artificial en 2023, justo cuando OpenAI readmitió a su director ejecutivo, Sam Altman, pocos días después de su destitución por el consejo anterior.

