Una niña de California está desaparecida y su madre parece sospechosa. ¿Qué puede suceder a continuación?

Melodee Buzzard, de nueve años, lleva desaparecida más de un mes. Fue vista por última vez con su madre, que llevaba pelucas, en un viaje por carretera a través del país.

La madre, Ashlee Buzzard, regresó a su casa en California sin Melodee, no denunció la desaparición de su hija y se ha negado a cooperar con las autoridades, según la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara.

El FBI se ha sumado a la búsqueda de Melodee, y el caso ha atraído la atención de muchas personas más allá del sur de California. En conjunto, las circunstancias han generado serias dudas sobre el bienestar de Melodee y sobre la posible participación de Buzzard en actividades delictivas.

Sin embargo, los investigadores no han imputado a Buzzard ningún delito relacionado con la desaparición de Melodee.

¿Qué está pasando entonces?

“No se trata simplemente de decir: ‘Un niño ha desaparecido. No ha sido visto. Detengamos a la madre’”, dijo el analista legal de CNN, Joey Jackson, sobre cómo operan las fuerzas del orden público. “¿Cuáles son las circunstancias fácticas específicas que harían responsable a la madre?”

“En cualquier caso, se necesita causa probable”, añadió. “¿Hay motivos para creer que se cometió un delito y que la persona detenida lo cometió?”

CNN habló con varios expertos legales y reexaminó otros casos de niños desaparecidos de alto perfil para comprender mejor el posible camino a seguir en el caso de Melodee.

La oficina del sheriff, con la ayuda del FBI, ha estado buscando a Melodee y ha publicado información sobre el período crítico del viaje por carretera del 7 al 10 de octubre. Sin embargo, los investigadores podrían tener más pruebas que no se han hecho públicas, lo que dificulta especular sobre el caso.

“Lo que están esperando son pruebas para determinar si debe ser acusada y, de ser así, de qué”, dijo Laurie Levenson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola de Los Ángeles. “Este caso sigue siendo un misterio. Sabemos que algo no anda bien: todas las pelucas, los viajes, la preocupación que la gente está mostrando. Creo que son razones legítimas para pensar que algo no está bien, pero simplemente no sabemos qué es”.

La búsqueda de Melodee Buzzard comenzó el 14 de octubre cuando un administrador escolar informó que la niña había estado ausente durante un período prolongado.

Los agentes registraron la casa, pero no encontraron a Melodee por ningún lado, informaron las autoridades. Su madre no pudo dar una explicación razonable de su paradero y no ha cooperado con los investigadores, indicó la oficina del sheriff.

La investigación sobre el paradero de Melodee se ha centrado en los movimientos de ella y su madre durante un viaje por carretera de 1.600 kilómetros desde su casa en Lompoc, California, hasta Nebraska. El 7 de octubre, Ashlee Buzzard salió de California con Melodee en un Chevrolet Malibu blanco de 2024 alquilado y regresó tres días después sin la niña. Ese periodo es ahora crucial para los investigadores, según informó la oficina del sheriff.

Las cámaras de vigilancia de una empresa de alquiler de coches en Lompoc grabaron a la madre y la hija con pelucas el 7 de octubre, según informó la oficina del sheriff. Además, la matrícula del coche de alquiler fue cambiada a mitad del trayecto, en lo que la oficina del sheriff cree que fue un intento de evitar ser detectadas.

“Los investigadores también creen que Ashlee cambió de peluca durante el viaje, usando una peluca más oscura, de color y estilo similar a la que llevaba Melodee”, declaró la oficina del sheriff en un comunicado del 6 de noviembre. “Se cree que este cambio de apariencia fue intencional para evitar ser reconocida durante el viaje”.

El 7 de noviembre, la oficina del sheriff anunció el arresto de Ashlee Buzzard por un delito grave de privación ilegal de la libertad, relacionado con una víctima masculina adulta. Las autoridades alegan que utilizó un cúter e “impidió que la víctima abandonara un lugar contra su voluntad”.

La presunta víctima publicó una declaración en redes sociales —que luego borró— diciendo que fue a casa de Buzzard para ofrecerle ayuda en la búsqueda de Melodee. Afirmó que Buzzard “se angustió visiblemente tras compartir información que parecía lamentar haber revelado”.

Se declaró inocente y fue puesta en libertad bajo vigilancia electrónica. Se espera una audiencia preliminar este miércoles.

El abogado de Buzzard, Adrian Galvan, declaró a CNN que la defensa estaba ansiosa por poner a prueba la credibilidad, veracidad y fiabilidad de la acusadora en el caso de detención ilegal. Se negó a comentar sobre la investigación del paradero de Melodee.

La Oficina del Sheriff de Santa Bárbara no respondió a la solicitud de comentarios sobre la búsqueda de Melodee.

Los familiares dijeron haber perdido contacto con Melodee y Ashlee Buzzard en los últimos años. El padre de Melodee falleció en un accidente de motocicleta cuando la niña tenía apenas seis meses, según informó la filial de CNN, KSBY.

Es probable que los investigadores continúen rastreando los pasos del viaje por carretera mientras buscan pruebas físicas, comunicaciones digitales y testigos, según indicaron expertos legales a CNN.

“Están haciendo lo que deben hacer”, explicó John Miller, jefe de análisis de inteligencia y seguridad de CNN. “Se están tomando su tiempo. Están siendo meticulosos. Están reuniendo las piezas de un caso que podría encajar cuando tengan pruebas para arrestarla”.

En cuanto a Buzzard, su actitud poco cooperativa puede resultar frustrante para los investigadores, pero la Quinta Enmienda garantiza a todos el derecho a guardar silencio durante un interrogatorio.

“No existe ningún imperativo legal, bajo ninguna circunstancia, por muy mal que puedan parecer las cosas para usted ante la opinión pública, que le obligue a decir nada”, dijo Jackson.

En dos casos de gran repercusión relacionados con niños desaparecidos, los padres fueron inicialmente acusados ​​de cargos menores mientras los investigadores continuaban buscando más pruebas.

Casey Anthony, una madre de Florida, fue acusada inicialmente de negligencia infantil, falso testimonio policial y obstrucción a la justicia en julio de 2008 por la desaparición de su hija de dos años, Caylee Anthony. La niña había sido vista por última vez un mes antes y sus abuelos denunciaron su desaparición.

Meses después, en octubre de ese año, Anthony fue acusada de homicidio premeditado. El cuerpo en descomposición de su hija fue hallado en diciembre de 2008.

Un jurado la absolvió finalmente del cargo de homicidio, pero la condenó por cuatro cargos de proporcionar información falsa a la Policía.

O consideremos el caso de la madre de Idaho, Lori Vallow Daybell.

Sus hijos, J. J. y Tylee, fueron vistos por última vez en septiembre de 2019, y dos meses después, sus familiares expresaron preocupación por su paradero. En febrero de 2020, Vallow Daybell fue arrestada en Hawai bajo sospecha de dos delitos graves de abandono y falta de manutención de menores dependientes.

Los cuerpos de los niños fueron encontrados en junio de 2020, y Vallow Daybell y su esposo, Chad Daybell, fueron acusados ​​de homicidio en mayo de 2021. Ambos fueron posteriormente condenados por la muerte de los niños.

Aún se desconoce cómo se desarrollará el caso de Melodee. A corto plazo, los investigadores se centrarán en encontrarla y velar por su bienestar.

“Hay muchísimas preguntas sin respuesta en este momento”, dijo Levenson. “Ahora mismo, creo que la prioridad no son tanto los cargos, sino encontrar a la chica”.

Con información de Elizabeth Wolfe, Holly Yan, Michelle Watson y Jean Casarez, de CNN.