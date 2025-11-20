Aquí es donde el clima podría afectar tus planes de viaje durante Acción de Gracias

Por Mary Gilbert, CNN

Falta una semana para el Día de Acción de Gracias y más de 80 millones de estadounidenses planean viajar al menos 80 kilómetros desde casa. Pero el tiempo tiene el potencial de interrumpir las visitas con familiares y amigos.

La mayoría de esos viajeros —73 millones— se espera que viajen por carretera, mientras que alrededor de seis millones tomarán vuelos, según estimaciones de la AAA.

No hay grandes tormentas en el horizonte en los días previos a Acción de Gracias, por lo que el potencial general de interrupciones importantes causadas por el tiempo es menor que en años recientes, pero algunos focos de clima húmedo y ventoso podrían causar problemas.

Esto es lo que la Madre Naturaleza tiene preparado para los próximos días. Para que sea más fácil de leer, hemos calificado las posibles interrupciones cada día en una escala del 1 (problemas mínimos) al 5 (viaje imposible).

Potencial de interrupción: 2 de 5

El sábado será lluvioso por momentos en partes del Este, especialmente temprano. Es poco probable que la lluvia sea lo suficientemente intensa como para causar problemas por sí sola, pero podría generar viajes por carretera más lentos. El tiempo gris también podría reducir la visibilidad por momentos, lo que podría causar retrasos en los principales aeropuertos de Washington y Baltimore.

En el otro extremo del país, una tormenta llevará tiempo húmedo a partes del sur de California y el suroeste del desierto el sábado, mientras avanza cerca de la frontera entre EE.UU. y México. Será un día de viaje mojado en lugares poco frecuentes, como San Diego y Phoenix.

Esa misma tormenta continuará avanzando hacia el este el domingo, llevando tiempo húmedo a las zonas bajas y quizás algo de nieve a las áreas montañosas de la región de las Cuatro Esquinas. La lluvia también comenzará a avanzar hacia las Llanuras del Sur durante el día, pero probablemente se intensificará durante la noche.

Una tormenta diferente llevará lluvia a partes del noroeste del Pacífico el domingo, con posible nieve en elevaciones altas, especialmente más tarde en el día y durante la noche.

Potencial de interrupción: 3 de 5

Se esperan lluvias intensas en las Llanuras del Sur, especialmente en gran parte de Texas y partes del sur de Oklahoma. Esta lluvia podría ser lo suficientemente fuerte como para causar inundaciones.

Dallas está bajo un nivel 2 de 4 de riesgo de lluvia e inundaciones el domingo y lunes, según el Centro de Predicción del Clima. Las lluvias intensas y las nubes bajas podrían ser un gran dolor de cabeza para los viajeros que salen del Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth.

Se esperan mejores condiciones para los viajeros en el Este: en su mayoría seco y sin mucho viento. Gran parte del Oeste está en una posición similar, excepto por algunas lluvias persistentes y nieve en elevaciones altas en el noroeste del Pacífico.

Potencial de interrupción: 2 de 5

El pronóstico se vuelve un poco más difícil de precisar para el martes. Es probable que se desarrolle un tramo de tiempo húmedo en el centro de EE.UU., pase por el valle del Mississippi y luego llegue a partes del Este.

Pero aún se está definiendo exactamente qué áreas recibirán lluvia y cuánta caerá. Depende de si la tormenta del noroeste del Pacífico del lunes se fusiona con la tormenta en las Llanuras del Sur.

Si las dos tormentas se fusionan, la lluvia y las nubes bajas son posibles desde Texas y Louisiana hasta el Medio Oeste temprano en el día. Eso podría interrumpir vuelos en los aeropuertos centrales de Chicago, Minneapolis y St. Louis.

El tiempo húmedo podría extenderse a partes de los Apalaches por la tarde, mientras se desarrollan condiciones ventosas sobre los Grandes Lagos. Los vientos podrían aumentar aún más si la tormenta fusionada se fortalece.

Tampoco se puede descartar algo de nieve en las Dakotas y el norte de Minnesota, ya que la tormenta arrastraría aire más frío desde Canadá hacia el sur.

Sin embargo, si las tormentas permanecen separadas, podría mantenerse seco en Chicago y Minneapolis, con la lluvia concentrada más en las partes baja y media del valle del Mississippi. Este escenario es cada vez menos probable.

Potencial de interrupción: 2 de 5

Una gran parte del centro de Estados Unidos podría estar seca para los viajes de último minuto por el Día de Acción de Gracias, ya que una alta presión que suprime tormentas se apodera de la región. Podría haber zonas problemáticas más cerca de las costas oeste y este.

Un empuje de lluvia y nieve en elevaciones altas podría ralentizar algunos viajes desde el noroeste del Pacífico hasta las Rocosas del norte.

El tiempo disruptivo también podría desarrollarse en el Este, pero cuán generalizado sea y cuánto dure depende de cómo evolucionen las tormentas del martes. Partes del Atlántico medio y el noreste podrían tener que navegar con tiempo húmedo y nublado durante el día. Es posible una mezcla de lluvia y nieve en el norte de Nueva Inglaterra, especialmente más tarde en el día.

Se pondrá más ventoso a lo largo del día, sin importar cuán húmedo esté. Condiciones ventosas, casi al borde de lo ventoso, podrían causar algunas interrupciones de vuelos en los principales aeropuertos metropolitanos desde Washington hasta Boston. Condiciones similares, junto con posiblemente algo de nieve, también podrían afectar los Grandes Lagos y causar problemas en los aeropuertos de Chicago.

Potencial de interrupción: 1 de 5

Como si fuera por arte de magia, gran parte del país parece secarse para el Día de Acción de Gracias. Las excepciones podrían estar en los Grandes Lagos debido a algo de nieve por efecto lago, partes de las Rocosas con nieve persistente y quizás el sureste por algo de lluvia.

Se esperan temperaturas frías pero propias de la temporada para gran parte del centro y este de Estados Unidos. El día podría terminar siendo un poco caluroso para partes del oeste y áreas a lo largo de la costa del golfo.

