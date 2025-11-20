Jueza detiene el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump en Washington

Por Holmes Lybrand, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump y el Departamento de Defensa desplegaron ilegalmente a la Guardia Nacional en Washington, dictaminó el jueves una jueza federal.

La oficina del fiscal general de Washington había demandado al Gobierno de Trump a principios de septiembre por el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad, que se produjo mientras Trump aumentaba la presencia de fuerzas federales en la capital.

La administración “excedió los límites de su autoridad” en la forma en que desplegó a los efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad y “actuó en contra de la ley” al desplegar a la Guardia Nacional de Washington “para misiones no militares de disuasión del delito sin una solicitud de las autoridades civiles de la ciudad”, escribió la jueza federal de distrito Jia Cobb.

Sin embargo, Cobb retrasó su orden que requeriría que la Guardia Nacional abandonara el distrito, lo que permite el Gobierno de Trump 21 días para presentar una apelación.

Además, Cobb determinó que la administración de Trump también “carece de autoridad legal” para traer miembros de la Guardia Nacional de otros estados.

“El tribunal considera que el ejercicio de poderes soberanos por parte del Distrito dentro de su jurisdicción se ve perjudicado de manera irreparable por las acciones de los demandados al desplegar a la Guardia”, escribió Cobb en su fallo.

Noticia en desarrollo…