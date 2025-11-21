DHS anuncia “operación masiva” en club nocturno de Texas donde detuvo a 27 supuestos miembros del Tren de Aragua

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el jueves que autoridades federales y locales llevaron a cabo una “operación masiva” conjunta a finales de la semana pasada en un club nocturno de Texas que resultó en el arresto de 27 supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

El operativo, realizado el domingo 16 de enero, llevó a la captura de más de 150 inmigrantes indocumentados, entre ellos los supuestos miembros del Tren de Aragua, dijo el DHS en un comunicado.

“Gracias al valiente trabajo de las fuerzas del orden del DHS y nuestros socios federales, 150 inmigrantes indocumentados, incluidos 27 presuntos miembros de la pandilla Tren de Argua, están fuera de nuestras calles”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS. “Los agentes del orden también incautaron armas, drogas y US$ 35.000 durante este operativo dirigido a un club nocturno clandestino”, agregó.

El Tren de Aragua está catalogado como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela, de acuerdo con informes de la organización Insight Crime y el Gobierno de Estados Unidos.

Se trata de una banda criminal transnacional que se originó en una prisión de Venezuela y que lentamente se ha abierto camino hacia el sur y el norte del continente en los últimos años. En 2023, una investigación de CNN reveló la presencia de sus miembros en EE.UU.

La Fiscalía General de Venezuela afirmó en enero de 2025 haber desmantelado al Tren de Aragua, pero no se ha reportado la detención de Héctor “el Niño” Guerrero, considerado el líder de la organización y cuyo paradero aún se desconoce.

La operación del domingo en San Antonio, Texas, estuvo liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

El DHS agregó que entre los detenidos también hay dos sospechosos de tráfico de personas y lavado de dinero en una investigación del HSI, así como un sospechoso de tráfico de cocaína en una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

