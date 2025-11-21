Mundial Sub-17: Austria e Italia firman la primera llave de semifinales; así avanzan los cuartos de final

Por César López, CNN en Español

La recta final del Mundial Sub-17 está en marcha y las semifinales en el objetivo inmediato de las selecciones, que aspiran al título de un torneo que cada vez llama más la atención de los amantes del deporte rey.

Solo un participante del continente americano quedó en competencia, Brasil, mientras otros seleccionados como el austríaco están demostrando que las bases del fútbol abonan los procesos. En Austria por estos días todo es celebración luego de que el seleccionado de mayores regresara al Mundial tras 28 largos años de ausencia.

Austria elimina a Japón

Después de una primera parte sin goles entre austríacos y japoneses, el conjunto europeo logró doblegar la resistencia del cuadro asiático que había comenzado la segunda parte con dos intentos de gol por parte de Taiga Seguchi e Hiroto Asada, pero Austria tuvo mejor suerte y Johannes Moser marcó el único tanto del encuentro.

Austria marcha con marca perfecta después de seis triunfos en este Mundial en igual número de encuentros y es la primera vez en la historia de la categoría que se instala en semifinales.

Italia elimina a Burkina Faso

Italia históricamente no ha sido relevante en este torneo Sub-17 y su mejor participación se remonta a un cuarto lugar obtenido en 1987, por aquel entonces el torneo se conocía como Sub-16.

Para la edición de 2025 ha forjado el sueño de ser campeón, ganando todos los partidos de la fase de grupos, además de haber dejado en el camino a la República Checa y Uzbekistán en las fases previas de eliminación directa.

En cuartos de final la labor fue más complicada ante Burkina Faso y el único tanto del partido fue obra de Thomas Campaniello a siete minutos del final, para sellar su paso a semis.

Portugal vs. Suiza

Portugal que accedió a los cuartos de final como segunda de su grupo, escoltando a Japón, enfrentó a otra protagonista del Mundial como Suiza. El cuadro helvético llegó a esta instancia tras imponerse en el Grupo F.

Suiza tiene un título en esta categoría tras ganar la cita de 2009 realizada en Nigeria.

Marruecos vs. Brasil

Históricamente Brasil, potencia del fútbol mundial, ha conquistado el torneo Sub-17 en cuatro ocasiones (1997, 1999, 2003, 2019) y su paso a cuartos de final en esta edición se dio tras imponerse en los penales a Francia en octavos y a Paraguay en dieciseisavos. En la fase de grupos dominó su zona.

Marruecos, por su parte, fue una de las selecciones que avanzó de la fase de grupos siendo uno de los mejores terceros. En dieciseisavos tomó cuenta de Estados Unidos en un encuentro que se decidió por penales, en octavos se cargó a otro par africano, Malí, y con ello igualó, hasta la fecha, su mejor participación en el torneo, clasificando a cuartos.

Las semifinales del torneo serán este domingo 23 de noviembre en el Aspire Zone de Al Rayyan.

