Quién es Fátima Bosch, la nueva Miss Universo: de Tabasco al triunfo en Tailandia entre controversias

Fátima Bosch es la modelo y reina de belleza mexicana que alcanzó fama internacional en noviembre de 2025 al ganar Miss Universo 2025. Su victoria ha tenido una amplia cobertura mediática debido a la polémica suscitada por un director del certamen tailandés que la reprendió públicamente, lo que llevó a la retirada de una concursante y a un debate más amplio sobre la misoginia en los concursos de belleza.

Bosch nació hace de 25 años en Tabasco. Es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda de la Universidad Iberoamericana. En 2018 fue coronada Flor de Tabasco en la feria del estado como representante de Teapa.

La biografía oficial de Bosch en Miss Universo indica que sufre de dislexia y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, condiciones con las que ha luchado y de las que ha aprendido para su misión de “empoderamiento y servicio”

Bosch además estudió moda Italia y se ha centrado en crear diseños sostenibles y trabajar con materiales reciclados. Miss Universo señala que la reina de belleza ha colaborado como voluntaria con niños enfermos, promovido la conciencia ambiental y participado en iniciativas de apoyo a migrantes y en temas de salud mental.

En entrevista con Hola! en septiembre, Bosch contó que a los cinco años quería “ayudar a todas las personas”, casi con un gesto de reina de belleza, algo que hoy interpreta como un presagio de su vocación.

Al ser coronada Miss Universo México en septiembre, llamó la atención de los medios locales que solo cuatro de las 31 concursantes la felicitaron.

En una reunión previa al certamen de Miss Universo, transmitida en vivo a principios de este mes, Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, reprendió públicamente a Bosch por no publicar suficiente contenido promocional, e incluso llegó a llamarla “tonta”, aunque más tarde negó esto e insistió en que en realidad la había acusado de causar “daño”.

Después de que Bosch respondiera a los insultos, Nawat llamó a seguridad para que la escoltaran fuera de la sala. Otras concursantes se pusieron de pie y se retiraron en solidaridad.

La mexicana denunció el incidente en sus redes sociales y el hecho causó una reacción negativa a nivel mundial, incluso por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo describió como una “agresión” que Bosch manejó con “dignidad”.

Bosch explicó que el maltrato del directivo de Tailandia ocurrió por un desacuerdo que mantenía Itsaragrisil con la Organización Miss Universo. “Creo que no es justo porque estoy aquí, hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser gentil y hacer lo mejor”, dijo la joven en un video difundido en TikTok.

“Solo me dijo ‘cállate’ y un montón de otras cosas, y yo creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas, y esta es una plataforma para amplificar nuestra voz; nadie puede callar nuestra voz”, dijo Bosch sobre lo ocurrido.

El video de lo sucedido se viralizó. La Organización Miss Universo condenó el comportamiento de Nawat y limitó su participación en el concurso. Nawat se disculpó durante una ceremonia de bienvenida transmitida en directo y se negó a hacer más comentarios sobre el incidente a CNN.

Hubo controversia con el resultado de Miss Universo 2025 debido a que el pianista franco-libanés Omar Harfouch renunció al jurado y denunció falta de transparencia en el proceso de selección. Harfouch afirmó que las 30 semifinalistas habrían sido elegidas mediante una “votación secreta” sin participación del panel de ocho jueces, y amenazó con emprender acciones legales contra la organización por supuestos abusos de poder y conflictos de interés.

Además, el exfutbolista francés Claude Makélélé anunció que no asistiría a la gala, mientras que el artista brasileño Romero Britto, también nombrado juez, no llegó a presentarse.

La organización Miss Universo había advertido de que emprendería medidas legales contra Harfouch, pero no ha respondido públicamente a las acusaciones de fraude.

Las dudas crecieron tras la coronación de Fátima Bosch, en un ambiente donde la organización evitó preguntas sobre las denuncias durante su primera conferencia de prensa, solicitando que los periodistas enviaran cuestionarios por adelantado. En redes, la página especializada Real Pageanthology aseguró que el resultado “cambia todo” y acusó a la organización de escoger a la ganadora sin importar otros factores, alimentando la oleada de críticas al triunfo de la mexicana, algo que CNN no puede verificar de manera independiente.

Natalie Glebova, Miss Universo 2005 y jueza de última hora, recordó que en años anteriores los resultados contaban con el aval de una firma contable, un mecanismo que considera necesario recuperar y que planteó como condición para volver como juez.

