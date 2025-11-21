Sheinbaum sobre Bosch, ganadora de Miss Universo: “Me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia”

Por CNN Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elogió a la ganadora de Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch.

“A mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

“Eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y para las mujeres”, añadió la presidenta. “Ya quedó atrás aquella cosa que decían ‘calladita, te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”.

“Ella levanta la voz, dice: Hay una injusticia. No me parece. Se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso”, destacó la presidenta de México, e insistió en un mensaje dirigido especialmente a las mujeres: ante una injusticia, “hay que levantar la voz”.

Sheinbaum se refería a un episodio que se hizo viral en redes a principios de noviembre, cuando Bosch exigió respeto y se negó a quedarse callada durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil. Varias de sus compañeras se solidarizaron en ese momento y se retiraron de la sala. Todo quedó registrado en video.

“Solo me dijo ‘cállate’ y un montón de cosas diferentes, y yo creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas, y esta es una plataforma para nuestra voz, y nadie puede callar nuestra voz”, dijo Bosch luego de que se difundiera el video. Itsaragrisil negó haber llamado “tonta” a Bosch y aclaró que su acento tailandés hizo que sus palabras fuesen confundidas con un insulto.

Sin embargo, y pese a que el directivo se disculpó con las concursantes, el hecho fue repudiado incluso por la propia Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés).

Finalmente Bosch, de 25 años, se quedó con la corona. Tras el triunfo, se mostró muy emocionada y dijo que durante su año de reinado trabajará para impulsará la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo.

“Sé que esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella”, dijo Bosch.

