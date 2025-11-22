Algunas aerolíneas internacionales cancelan sus vuelos desde Venezuela luego de la alerta emitida por EE.UU.

Por Reuters y CNN en Español

Aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos con salida desde Venezuela este sábado, un día después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtiera a las principales aerolíneas de una situación de “riesgo potencial” al sobrevolar el país.

La aerolínea brasileña Gol informó que canceló el vuelo programado para salir este domingo del Aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo con destino a Caracas, según dijo en un comunicado enviado a CNN este sábado. Gol dio más detalles sobre la decisión.

Por su parte, la aerolínea colombiana Avianca y la portuguesa TAP Air Portugal cancelaron sus vuelos con salida desde Caracas este sábado, según Flightradar24 y la página web oficial del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar-Maiquetía.

La Aeronáutica Civil de Colombia dijo en un comunicado que existían “riesgos potenciales” de volar en la zona de Maiquetía “debido al deterioro de las condiciones de seguridad y al aumento de la actividad militar en la región”.

TAP Air Portugal confirmó que canceló sus vuelos programados para el sábado y el próximo martes. “Esta decisión se toma tras la información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que indica que no se garantizan las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano”, dijo la compañía aérea a Reuters.

La española Iberia también anunció la cancelación de sus vuelos a Caracas a partir del lunes y hasta nuevo aviso. El vuelo de la compañía española programado para el sábado desde la capital venezolana a Madrid salió con normalidad.

“La compañía evaluará la situación para decidir cuándo reanudar los vuelos a ese país”, declaró a Reuters un portavoz de Iberia.

Copa Airlines y Wingo mantuvieron sus vuelos con salida desde Maiquetía el sábado.

El aviso de la FAA citó el “empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores” y afirmó que las amenazas podrían suponer un riesgo para las aeronaves a cualquier altitud.

En los últimos meses se ha producido una acumulación importante de fuerzas militares estadounidenses en la región, incluido el portaaviones más grande de la Armada de Estados Unidos, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.

El vuelo de Latam Airlines LTM.SN a Bogotá previsto para el domingo también fue cancelado, según Flightradar24.

