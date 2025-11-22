La Policía Federal arresta a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, en su domicilio

Por Billy Stockwell y Marcelo Medeiros, CNN

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue detenido este sábado en su residencia en Brasilia, la capital del país, días antes de que comenzara a cumplir una sentencia de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, según CNN Brasil, afiliada de CNN.

En un comunicado, la Policía Federal indicó que ejecutó una orden de arresto preventivo solicitada por la propia Policía y autorizada por el Tribunal Supremo, según informó CNN Brasil.

Fuentes dijeron a CNN Brasil que una vigilia organizada por el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, frente al complejo de edificios residenciales donde vive el expresidente desencadenó el pedido de prisión preventiva.

Bolsonaro fue sentenciado a principios de este año a 27 años de prisión por conspirar para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y ha estado bajo arresto domiciliario.

Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema de Brasil votaron a favor de condenar a Bolsonaro por los cinco cargos en este caso emblemático.

Además de planear un golpe de Estado, Bolsonaro fue condenado por participar en una organización criminal armada, intentar abolir el orden democrático de Brasil por la fuerza, cometer actos violentos contra instituciones estatales y dañar bienes públicos protegidos durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero de 2023.

Bolsonaro ha insistido durante mucho tiempo en que el juicio constituyó una cacería de brujas política.

A principios de este mes, altos oficiales militares y un agente de la policía federal también fueron condenados a prisión después de que un panel de jueces del Tribunal Supremo de Brasil los declarara culpables de intento de golpe de Estado y conspiración para asesinar a Lula da Silva.

Julia Vargas Jones y Michael Rios, de CNN, contribuyeron con el reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.