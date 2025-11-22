Los neoyorquinos elogian la estrategia de Zohran Mamdani con Trump y dicen que se mantienen cautelosamente optimistas

Por Gloria Pazmino y Maria Sole Campinoti, CNN

Los neoyorquinos saben que no deben ser demasiado optimistas.

Un día después de que Zohran Mamdani recibiera una cálida y sorprendente recepción en la Casa Blanca por parte del presidente Donald Trump, quien en los últimos meses ha criticado al alcalde electo de la ciudad de Nueva York llamándolo “lunático” y acusándolo falsamente de comunista, los neoyorquinos dijeron a CNN que son cautelosamente optimistas y están algo impresionados.

“La verdad es que no me cae bien, pero me alegra que haya podido ir y hacer un buen trabajo con el presidente”, dijo John Lani a CNN este sábado tras correr por Central Park. “Quizá consigamos financiamiento, quizá no cancelen el cobro por congestión. Tal vez logremos algo para el metro, veremos qué logra para el estado”.

Mamdani, un socialista democrático de 34 años que antes fue legislador estatal durante tres periodos, ganó las elecciones a principios de mes, obteniendo la victoria en todos los distritos de la ciudad excepto Staten Island, tradicional bastión republicano.

Cerca de Central Park, en una de las intersecciones más congestionadas de Manhattan, los neoyorquinos elogiaron la actuación de Mamdani en su comparecencia televisada con el presidente, aunque siguen escépticos sobre cómo actuará cuando asuma el cargo el 1 de enero.

Un análisis de datos electorales publicado por el Centro de Investigación Urbana del Graduate Center de CUNY muestra que la zona cercana a Central Park, donde se encuentran Columbus Circle y el Trump International Hotel, favoreció al exgobernador Andrew Cuomo, quien compitió contra Mamdani como independiente.

“Espero que a todos les vaya bien. No apoyé a ningún partido”, dijo un votante que prefirió no dar su nombre.

La relación entre Trump y Mamdani será clave para varios temas importantes en la ciudad de Nueva York.

Está la cuestión de si Trump aumentará la aplicación de leyes migratorias y desplegará fuerzas federales, como ha hecho en otras ciudades gobernadas por demócratas. También hay grandes proyectos de infraestructura que dependen de fondos federales, y la mayoría de las propuestas de Mamdani —como hacer que los autobuses sean rápidos y gratuitos, ofrecer guardería universal gratuita y aumentar los impuestos a los más ricos— dependen de fondos estatales, que a su vez dependen de recursos federales.

Tras ver la cobertura de la reunión, Sherry y Steve Cohen, residentes de Manhattan, dijeron que quieren darle una oportunidad a Mamdani.

“Me gustaría pensar que Mamdani es lo suficientemente inteligente como para elogiar a Trump porque necesita cosas para Nueva York”, dijo Steve Cohen. “Desafortunadamente, es lo que hay que hacer. Hay que inclinarse, elogiarlo y luego salir y lavarse las manos”.

Trump, quien creció en Queens y forjó su fortuna en Manhattan, sigue enfocado en la ciudad de Nueva York a pesar de su impopularidad allí. El viernes, Trump admitió que le hubiera gustado ser alcalde de su ciudad natal y adoptó un tono conciliador, diciendo que quería ayudar a la ciudad en vez de perjudicarla.

Ya hay señales de que el enfoque de Mamdani podría estar funcionando, al menos por ahora.

Trump sugirió este sábado que la ciudad de Nueva York no es una prioridad para el despliegue de la Guardia Nacional.

“Ahora mismo, otros lugares la necesitan más”, dijo Trump a los periodistas. “Tuvimos una muy buena reunión ayer. Hablamos de eso, pero si la necesitan, lo haría”.

Shelly Payson, quien apoya a Mamdani, opinó que el alcalde electo tenía una estrategia para la reunión que funcionó.

“Creo que Trump sigue siendo el presidente más transaccional que hemos tenido, y si la gente es inteligente, encuentra la manera de darle algo que quizá no signifique nada, pero que es importante para él, y entonces te tiende la alfombra roja”, dijo Payson.

