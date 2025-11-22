Se desata un incendio en un buque de carga en el puerto de Los Ángeles y provoca una grave emergencia

Por Hanna Park, CNN

Un buque de carga atracado en el Puerto de Los Ángeles se incendió este viernes por la noche, lo que provocó la evacuación de los 23 miembros de la tripulación del barco y una respuesta a gran escala en la que participaron más de 100 bomberos, informaron las autoridades.

La causa habría sido un incendio eléctrico en la cubierta inferior del carguero One Henry Hudson, que se desató a las 18:38, hora local, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Una explosión sacudió el buque poco antes de las 20:00, dejando sin electricidad a las luces y las grúas, informó el (LAFD) .

No se reportaron heridos, de acuerdo con las autoridades.

El Puerto de Los Ángeles informó en un comunicado de prensa que cuatro de sus siete terminales de contenedores suspendieron sus operaciones.

“Se han despachado más de 128 bomberos, y la cifra sigue aumentando. Muchos de nuestros barcos de bomberos están allí. Están intentando enfriar la embarcación”, declaró el capitán del departamento de bomberos, Adam Van Gerpen, en una conferencia de prensa.

Varios contenedores de carga implicados en el incendio transportaban materiales peligrosos, por lo que los bomberos debían usar trajes de protección y máscaras de oxígeno, explicó Van Gerpen.

Se está monitoreando la calidad del aire mientras las cuadrillas trabajan durante la noche para extinguir el incendio en los niveles inferiores del barco.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró en un comunicado en X que la ciudad está monitoreando de cerca la situación. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido informado sobre el incidente, según su oficina.

El carguero con bandera de Panamá, construido en 2008, había llegado recientemente de Tokio, según el rastreador en línea Vessel Finder.

CNN se comunicó con la empresa administradora del barco, Fukujin Kisen, para solicitar comentarios.

