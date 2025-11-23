El Departamento de Justicia vuelve a pedir a un juez que desclasifique el testimonio del jurado investigador sobre Epstein

Por Alison Main, CNN

El Departamento de Justicia solicitó a un juez federal en Florida que reconsidere desclasificar los materiales del jurado investigador relacionados con una investigación sobre Jeffrey Epstein, debido a que la agencia enfrenta un plazo impuesto por el Congreso para publicar todos los documentos relacionados con el acusado de tráfico sexual el próximo mes.

Un juez del Distrito Sur de Florida ya había rechazado previamente una solicitud del Departamento de Justicia para hacer públicos los registros del caso, que los fiscales federales pidieron debido al “gran interés público”, pero no como parte de un proceso judicial.

Epstein cometió muchos de sus crímenes en Florida. Cuando una jueza de Florida negó la solicitud original del Departamento de Justicia, dijo que tenía “las manos atadas” porque el Departamento de Justicia buscaba publicar la evidencia sellada debido al “gran interés público”, y no como parte de un proceso judicial, que es el estándar habitual.

En un escrito presentado el viernes, el Departamento de Justicia citó la aprobación, a comienzos de la semana pasada, de una ley que ordena la publicación de todos sus archivos sobre Epstein en un plazo de 30 días, argumentando que “por lo tanto, es obligatorio hacer pública la información del jurado investigador”.

“A la luz del claro mandato de la Ley, el tribunal debe autorizar al Departamento de Justicia a publicar las transcripciones del jurado investigador y levantar cualquier orden de protección existente que, de otro modo, impediría su divulgación pública”, dice el escrito.

Sin embargo, la legislación, que el presidente Donald Trump promulgó la semana pasada, no menciona específicamente los materiales del jurado investigador.

La ley, titulada formalmente Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, fue aprobada por la Cámara de Representantes casi por unanimidad a principios de este mes.

El Senado luego aprobó el proyecto por consentimiento unánime.

Se desconoce qué archivos publicará el Departamento de Justicia, o si no divulgará algunos debido a investigaciones en curso.

Trump ha pedido al Departamento de Justicia que investigue los vínculos de Epstein con muchas otras figuras de alto perfil asociadas con el Partido Demócrata, incluidos “Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones”.

Sin embargo, el testimonio del jurado investigador que el departamento busca publicar es solo una pequeña parte de los miles de documentos relacionados con la investigación y el caso penal contra Epstein. Muchos de esos documentos ya están bajo custodia del Departamento de Justicia y puede que no hayan sido presentados al jurado en Florida.

