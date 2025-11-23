Israel ataca al jefe militar de Hezbollah en el primer bombardeo en Beirut en meses

Por Charbel Mallo y Dana Karni, CNN

Las Fuerzas Armadas de Israel realizaron un ataque aéreo en el sur de Beirut, el primero desde inicios de junio, dirigido contra la segunda figura más importante de Hezbollah.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron “en el corazón de Beirut, apuntando al jefe militar de Hezbollah, quien dirigió los esfuerzos de expansión y armamento de la organización”.

Una fuente israelí dijo a CNN que el objetivo del ataque era Haytham Ali Tabatabai, considerado de facto el número dos de Hezbollah.

La fuente añadió que la evaluación de daños estaba en curso y que aún no estaba claro si Tabatabai había muerto en el ataque.

El Ministerio de Salud libanés informó que una persona había muerto y 21 habían resultado heridas en el ataque, que tuvo lugar entre edificios de apartamentos en una zona muy poblada del sur de Beirut.

Las imágenes de la escena mostraban humo saliendo del cuarto o quinto piso de un edificio de apartamentos en una zona muy poblada del sur de Beirut.

Netanyahu ordenó el bombardeo por recomendación del ministro de Defensa y del jefe militar de Israel, indicó su oficina.

“Seguiremos actuando con firmeza para prevenir cualquier amenaza contra los residentes del norte y contra el Estado de Israel”, afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y añadió: “A cualquiera que levante la mano contra Israel, se le cortará la mano”.

“Aviones enemigos lanzaron una incursión en los suburbios del sur de Beirut, que dejó víctimas y daños significativos”, informó la agencia oficial de noticias del Líbano.

Un ataque israelí contra el sur de Beirut, en septiembre de 2024, mató al líder histórico de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y los ataques israelíes han vaciado el liderazgo militar del grupo. Israel también voló los buscapersonas y los walkie-talkies utilizados por los miembros de Hezbollah, matando a decenas de personas.

Hace un año, se acordó un alto el fuego gracias a la mediación de Estados Unidos, pero las fuerzas israelíes han seguido atacando las infraestructuras y los combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano y el valle de la Bekaa.

Estados Unidos designó a Tabatabai como terrorista en 2016, afirmando que era un líder militar clave de Hezbollah “que ha comandado las fuerzas especiales del grupo tanto en Siria como en Yemen”.

El programa estadounidense Rewards for Justice ofreció una recompensa de hasta US$ 5 millones por información sobre Tabatabai.

Según el acuerdo de alto el fuego, Hezbollah debe entregar sus armas pesadas y retirar a todos sus miembros del sur del río Litani.

Se han producido pocos avances en el desarme, lo que ha llevado a los funcionarios israelíes a advertir que se intensificarán las acciones militares a menos que el Gobierno libanés tome medidas para frenar a Hezbollah.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, acusó a Israel a principios de este mes de “no escatimar esfuerzos para mostrar su rechazo a cualquier acuerdo negociado entre los dos países”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.