Kevin Hassett dice que el Gobierno de Trump ya envió “cheques de US$ 2.000” a trabajadores que ganan horas extra o propinas

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo este domingo que los estadounidenses con ingresos por propinas y horas extra esencialmente ya recibieron los cheques de reembolso de US$ 2.000 propuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

“En un momento en el que estamos agradecidos por todo, no olviden… ya enviamos cheques de unos US$ 2.000 a todas las personas que tienen horas extra o ingresos por propinas”, dijo en “Sunday Morning Futures”, de Fox News, cuando le preguntaron sobre la idea del presidente Donald Trump de usar ingresos por aranceles para pagar a las familias estadounidenses.

Trump propuso por primera vez usar los ingresos por aranceles para estos pagos en julio, y retomó la idea recientemente en un posteo en Truth Social, sugiriendo que los pagos fueran de US$ 2.000 por persona. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pareció escéptico sobre el futuro de la propuesta el fin de semana pasado, señalando que requeriría la aprobación del Congreso.

Algunos funcionarios elegidos han considerado la medida. El senador Josh Hawley, republicano de Missouri, propuso en julio la Ley de Reembolsos para Trabajadores Estadounidenses, que usaría ingresos por aranceles para enviar cheques de reembolso de al menos US$ 600 por adulto y por hijo dependiente. Una familia de cuatro podría recibir al menos US$ 2.400 del Gobierno federal, según Hawley. El proyecto no ha avanzado desde que fue propuesto.

El secretario del Tesoro ha dicho que los pagos serían “para las familias trabajadoras” y tendrían un límite de ingresos.

Pero el total de ingresos por aranceles —que se estima generarán US$ 158.400 millones, en 2025, y US$ 207.500 millones, en 2026, según el Tax Foundation— podría no ser suficiente para cubrir la propuesta.

“Si tenemos el dinero, si el dinero sigue entrando —estamos teniendo un superávit ahora, en los últimos meses— entonces estoy seguro de que [Trump] analizará eso”, dijo Hassett.

Bessent dijo el fin de semana pasado que los pagos serían “para las familias trabajadoras” y tendrían un límite de ingresos. JPMorgan estimó este mes que los consumidores están pagando actualmente alrededor del 20 % del costo de los aranceles, pese a las afirmaciones del Gobierno de Trump de que las empresas y los importadores absorben esos costos. Usar los ingresos por aranceles como un pago podría funcionar como un crédito para las familias estadounidenses que enfrentan la inflación en alimentos, vivienda y gasolina, y que han reducido su gasto debido a presiones económicas que, en parte, provienen de las políticas arancelarias de Trump.

