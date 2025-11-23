Lula dice que hablará con Trump para evitar un conflicto con Venezuela: “Basta con un disparo y quién sabe cómo terminará”

Por CNN en Español

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este domingo que hablará con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar un conflicto militar con Venezuela.

“Estoy preocupado porque América del Sur está considerada una zona de paz”, dijo Lula tras el cierre de la Cumbre de Líderes del G20, en Sudáfrica.

“Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe. Estoy muy preocupado. Y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre esto, porque me preocupa”, enfatizó Lula.

El líder brasileño destacó que su país comparte frontera con Venezuela y dijo que “no es poca cosa”. Además, consideró que Brasil “tiene una responsabilidad con Sudamérica” y reiteró el pedido para evitar una escalada militar.

“No vamos a repetir el error que se cometió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Para empezar, basta con un disparo y quién sabe cómo terminará. Por eso, es importante que encontremos una solución antes de que empiece. Estoy muy preocupado y no quisiera que ocurriera nada militar en Sudamérica”, agregó el presidente de Brasil, según declaraciones publicadas por la agencia EFE.

El sábado, Trump dijo que conversó recientemente con Lula y que planeaba reunirse “muy pronto” con él. Los dos mandatarios tuvieron un encuentro cordial en Malasia, a finales de octubre, luego de meses de tensiones y medidas comerciales. El jueves, Trump firmó un decreto que retira aranceles del 40 % a ciertos productos de Brasil.

Lula ha expresado en varios oportunidades su preocupación por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que según Washington es para combatir al narcotráfico, mientras Venezuela asegura que la Casa Blanca busca un cambio de régimen en el país sudamericano.

En octubre, Lula se ofreció como mediador entre EE.UU. y Venezuela. En los últimos días, Trump y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mencionaron un posible diálogo entre los dos Gobiernos, aunque la escalada militar continúa cerca a las costas del país sudamericano.

Con información de EFE