El entrenador de los Trail Blazer de Portland, Chauncey Billups, se declara inocente de participar en presunta trama de póker

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, se declaró inocente este lunes de los cargos derivados de una trama para atraer a jugadores desprevenidos a una partida de póker organizada por la mafia, sin que estos supieran que estaba amañada.

El miembro del Salón de la Fama, vestido con un traje gris, compareció con su abogado ante un tribunal federal en Brooklyn junto con otros 30 miembros de la trama.

“Nos declaramos inocentes, señoría”, declaró su abogado, Marc Mukasey.

Billups, entrenador principal de Portland desde 2021, está acusado de participar en un elaborado plan en el que se atraía a jugadores a partidas de póker amañadas, en parte con la oportunidad de jugar junto al cinco veces All-Star de la NBA, entre otros.

Billups, según declaró el fiscal federal Joseph Nocella Jr. en una conferencia de prensa el mes pasado, actuó a sabiendas como la llamada “carta de cara” para atraer a los “peces” a partidas clandestinas en Miami, Nueva York, Las Vegas y los Hamptons, a quienes consideraban sin ninguna posibilidad de ganar. Los implicados en el plan utilizaban máquinas manipuladoras de barajar cartas, bandejas para fichas de póker e incluso lentes de contacto o gafas especiales que permitían leer las cartas premarcadas, según las acusaciones presentadas por los investigadores. En algunos casos, los presuntos conspiradores utilizaron mesas de rayos X que revelan las cartas al colocarlas boca abajo.

Nocella afirmó que el esquema, denominado “Diagrama Zen” por los federales, estafó a las víctimas por decenas de millones de dólares. Una presunta víctima perdió US$ 1,8 millones. El dinero fue posteriormente blanqueado por familias mafiosas neoyorquinas, según las acusaciones formales.

Billups se encuentra actualmente de baja de los Trail Blazers. Tiago Splitter asumirá las funciones de entrenador principal de forma interina.

Los fiscales discutieron la distribución de lo que calificaron de “voluminosas” pruebas y solicitaron una orden de protección para poder enviar evidencia de dispositivos electrónicos incautados durante el arresto, registros telefónicos, imágenes de vigilancia y otras pruebas. En total, los fiscales afirmaron que aproximadamente un terabyte de pruebas estaría disponible de forma continua.

Se debatió brevemente la posibilidad de dividir al gran grupo de acusados ​​en grupos más pequeños, pero el juez decidió mantenerlos juntos por ahora.

Todos deberán regresar a la corte el 4 de marzo.

El juez federal de distrito Ramón Reyes también informó a la Fiscalía que, a pesar de la gran cantidad de pruebas y los 31 acusados, no quiere que el caso se alargue.

“Quiero que todo comience en septiembre del próximo año”, declaró Reyes a la Fiscalía.

