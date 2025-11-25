Erika Kirk afirma que la campaña de Turning Point para apoyar a Vance en 2028 está en marcha

Por Michael Williams, CNN

La directora ejecutiva de Turning Point USA, Erika Kirk, afirmó que la campaña de su organización para apoyar una posible campaña presidencial de J. D. Vance en 2028 está en marcha.

Los comentarios de Kirk en un episodio de The Megyn Kelly Show emitido el lunes no fueron inesperados.

Su difunto esposo, Charlie Kirk, fue uno de los primeros defensores de Vance durante el proceso de selección de Donald Trump para la vicepresidencia en 2024, y ambos mantuvieron una estrecha amistad hasta el asesinato de Kirk en Utah en septiembre.

Sin embargo, la promesa del respaldo del grupo es crucial para una hipotética futura campaña presidencial de Vance. Aunque Vance sigue siendo el heredero más evidente del movimiento MAGA de Trump, otros republicanos prominentes han estado realizando sutiles maniobras para posicionarse como candidatos en 2028.

Turning Point, cofundada por Charlie Kirk en 2012 y dirigida por él hasta su muerte, se ha convertido en una de las organizaciones más influyentes en la política MAGA y se le atribuye haber logrado el apoyo de los jóvenes a Trump en las elecciones de 2024. Erika Kirk asumió el control de la organización y se comprometió a sostenerla en memoria de su esposo poco después de su muerte.

Erika Kirk le contó a Kelly que una de las últimas conversaciones que tuvo con su esposo fue sobre “su firme apoyo a J. D. para el 28”.

Sin embargo, afirmó que la principal prioridad de la organización son las elecciones intermedias del próximo año.

“Comencemos con las elecciones intermedias antes de pasar a las del 28”, dijo. “Y disfrutemos del hecho de que tenemos a Donald Trump en el cargo, y de que trabajamos muy duro para que eso suceda; mi esposo lo hizo”.

“Quiero disfrutar de esto un momento antes de adelantarnos”, añadió.

En agosto, Trump reconoció que Vance es “muy probablemente” el heredero de su movimiento MAGA. Pero luego mencionó rápidamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y comentó que Vance y Rubio podrían aparecer juntos en una futura e hipotética candidatura.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.