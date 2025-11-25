Gran descenso de las temperaturas en el menú de Acción de Gracias para millones de personas en todo Estados Unidos

Por Heather Navarro, CNN

Se espera que un frente frío que recorre Estados Unidos provoque una caída significativa de las temperaturas justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias, afectando a millones de estadounidenses que viajan por la festividad.

Los meteorólogos predicen que la masa de aire frío se desplazará del noroeste al sureste, con algunas áreas experimentando temperaturas entre 5 y 12 grados centígrados por debajo de lo normal.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido avisos para varios estados, advirtiendo sobre posibles interrupciones en los viajes debido a carreteras heladas y nieve en zonas de mayor altitud. Se espera que grandes ciudades como Chicago, Denver y Atlanta registren condiciones más frías de lo normal, mientras que el noreste podría experimentar lluvias que se transforman en nieve a medida que pasa el frente.

El frío de este Día de Acción de Gracias llega en un año marcado por récords de calor y eventos climáticos extremos, que los científicos atribuyen al cambio climático en curso. El contraste entre la actual ola de frío y la tendencia general de calentamiento resalta la variabilidad de los patrones climáticos, según los expertos.

A pesar del frío temporal, los datos a largo plazo muestran que las temperaturas promedio durante Acción de Gracias han ido en aumento en las últimas décadas. Los científicos del clima enfatizan que los eventos fríos individuales no contradicen la tendencia general del calentamiento global, sino que ilustran la complejidad del sistema climático.

Se recomienda a los viajeros que consulten los pronósticos locales y se preparen para posibles retrasos, especialmente en regiones propensas al clima invernal. Se espera que el frente frío se aleje para el fin de semana, trayendo condiciones más suaves para el final del periodo festivo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.