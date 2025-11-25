La Policía se dirigía a la casa de un entrenador de fútbol americano de Virginia cuando se enteró de que estaba desaparecido

Por Zoe Sottile

Fue una gran noche para el equipo de fútbol de Union High School, en el extremo noroeste de Virginia: estaban listos para jugar un partido crucial después de estar invictos durante toda la temporada.

Los Bears de Union High School obtuvieron otra victoria, su duodécima desde que comenzó la temporada en agosto, mientras avanzaban a las finales regionales, a dos juegos de un posible campeonato estatal.

Pero el entrenador que los había guiado durante toda la temporada no estaba allí para animarlos. Había desaparecido a principios de esa semana y ahora es objeto de una investigación.

Travis Turner, profesor de educación física y entrenador principal de fútbol americano de la escuela secundaria Union, se encuentra desaparecido desde el jueves, según la Policía Estatal de Virginia. Indican que el hombre de 46 años fue visto por última vez con una sudadera gris, pantalones deportivos y gafas.

Las autoridades no revelaron cuándo ni dónde se vio a Turner por última vez. Pero el misterio comienza antes de su desaparición: agentes especiales de la Policía Estatal de Virginia fueron enviados a su casa en Appalachia, un pueblo de menos de 2.000 habitantes, el jueves por la noche, según informaron las autoridades a CNN.

La Policía afirma que los agentes fueron enviados como parte de las primeras etapas de una investigación, pero que no fueron a arrestar al entrenador de fútbol. No está claro de qué se trata la investigación.

“Mientras estaban en tránsito, los agentes fueron informados de que Turner ya no estaba en el lugar”, dijo la agencia.

La búsqueda oficial de Turner continuó durante todo el fin de semana, con el envío de equipos de búsqueda y rescate, drones y unidades caninas. La investigación continúa y Turner aún no ha sido encontrado, según informó la Policía Estatal de Virginia a CNN en un comunicado el lunes por la noche.

Las Escuelas Públicas del Condado de Wise, que incluyen a Union, respondieron a las preguntas de CNN sobre Turner con un comunicado: “Un miembro del personal ha sido puesto en licencia administrativa con goce de sueldo mientras una agencia externa revisa una denuncia presentada ante la división. Este es un procedimiento estándar y no constituye una determinación de irregularidad. Esta situación también implica un asunto policial activo, y la división no puede hacer más comentarios”.

Antes del partido del sábado, un pastor dirigió una oración comunitaria. El pastor Bryan Gunter dijo: “Podemos confiar en que nuestra comunidad superará la situación que enfrentamos”, en una entrevista con WCYB, afiliada de CNN.

Un estudiante atleta dijo que había alentado a sus compañeros de equipo a perseverar más allá de los desafíos de la semana.

“Hablamos en la reunión y dijimos: ‘Escuchen, muchachos, vamos a tener que lidiar con la adversidad’”, dijo el corredor senior Keith Chandler después del partido, según WCYB. “Nos mantenemos unidos como hermanos y debemos lograr la victoria”.

