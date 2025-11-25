Las 5 cosas que debes saber este 25 de noviembre: Trump y Maduro, inmigrantes en Nueva Orleans y contrapropuesta para Ucrania

CNN en Español

El Gobierno de Trump busca volver a entrevistar a refugiados admitidos durante la administración Biden. Funcionarios de EE.UU. y Rusia dialogan sobre un plan para la paz en Ucrania. ¿Se están domesticando los mapaches? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump amplía su autoridad para poder intervenir en Venezuela al designar a Nicolás Maduro y aliados como parte del llamado “Cartel de los Soles”, catalogado como organización terrorista extranjera. La medida abre la puerta a nuevas sanciones y opciones militares, en medio de un fuerte despliegue de Estados Unidos en el Caribe y el creciente rechazo público a una intervención.

Inmigrantes y activistas en Nueva Orleans dicen que se están preparando para lo que parece ser otro desastre en camino hacia su comunidad, ya que se espera que el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y unos 250 agentes federales lancen un operativo de control migratorio en la ciudad a partir de la primera semana de diciembre.

El Gobierno de Trump tomará medidas para volver a entrevistar a ciertos refugiados que fueron admitidos en Estados Unidos durante el Gobierno del expresidente Joe Biden como parte de una revisión integral de sus casos, según un memorando interno y una fuente familiarizada con los planes.

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, se reunió el lunes con funcionarios rusos en Abu Dhabi para dialogar sobre un plan propuesto para poner fin a la guerra en Ucrania. Las conversaciones continuarán este martes, dijo a CNN un funcionario estadounidense. Las reuniones se produjeron mientras Rusia y Ucrania se atacaban entre sí: en las últimas horas hubo al menos seis muertos en Kyiv y tres en la región rusa de Rostov.

El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó que si se tiene que entrar a la Embajada de México de Lima para detener a la exministra Betssy Chávez, quien está procesada por el intento fallido de golpe del Estado del expresidente Pedro Castillo, él podría tomar esa decisión.

¿Qué equipos disputarán la final del Mundial Sub-17 de fútbol?

A. Marruecos y Austria.

B. Italia y Brasil.

C. Brasil y Argentina.

D. Austria y Portugal.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Qué hacemos el día que se muera Maradona?

Ya pasaron cinco años desde la muerte del “10”. Y 28 desde que dejó de jugar profesionalmente. Sin embargo, todavía hay niños muy pequeños que lo idolatran. Siguen inaugurándose murales y estatuas en su honor. Sus goles y sus frases siempre son virales. Y es que nadie estaba preparado para la muerte de Diego Armando Maradona.

Nueva Zelandia dice que va a erradicar a los gatos salvajes

Nueva Zelandia anunció sus planes para erradicar a los gatos salvajes para 2050, como parte de las acciones para proteger la biodiversidad del país. El ministro de Conservación, Tama Potaka, afirmó que los gatos salvajes son “asesinos a sangre fría”.

Mapaches urbanos se están domesticando: la inesperada evolución que asombra a EE.UU.

Es una de las sorpresas más fascinantes que se ha encontrado en el reino animal: el astuto mapache urbano podría estar desarrollando un hocico más corto, un rasgo físico clave de las mascotas y otros animales domesticados.

Más de 100

Más de 100 casas resultaron dañadas la tarde del lunes después de que un tornado azotara el condado de Harris, Texas, dijo el alguacil Mark Herman en una publicación de Facebook.

“Yo no apoyo a Maduro; quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”

—El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que no apoya a su par venezolano, Nicolás Maduro, pero que tampoco está de acuerdo con “una invasión” a Venezuela.

CNN obtiene acceso exclusivo a la mansión de un presunto jefe del crimen chino

CNN obtuvo acceso exclusivo a la mansión de Huang Zhiyang, un presunto líder criminal chino acusado de operar una red de tráfico de personas y estafas que han afectado a miles de personas en varios países de Asia.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Las selecciones de Austria y Portugal definirán el Mundial Sub-17, la primera Copa del Mundo de 48 selecciones, en lo que resultó una antesala de lo que será el Mundial de mayores de 2026.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.