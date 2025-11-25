Maná impone un récord como la banda que más conciertos ha dado en estadios en Los Ángeles

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La banda mexicana Maná impuso un récord el fin de semana al convertirse en la agrupación que más conciertos en estadio ha dado en la ciudad de Los Ángeles, según reportes de medios locales especializados.

Según un informe de la revista Vision Music, Maná completó el cuarto de cinco conciertos en el KIA Forum de Los Ángeles ante una audiencia de 17.500 espectadores, para alcanzar la cifra de 44 conciertos ofrecidos en estadios en la ciudad, superando los 42 shows en estadios de Bruce Springsteen en Los Ángeles.

Los conciertos de Maná en Los Ángeles forman parte de la gira “Vivir sin aire Tour”, de la que restan 12 presentaciones, culminando en un show en Greensboro, Carolina del Norte, el 4 de abril.

Además, Maná se convirtió en febrero en la primera banda que canta en español en ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Según la revista Rolling Stone, Maná ha vendido más de 40 millones de álbumes en sus casi 40 años de trayectoria, obteniendo cuatro premios Grammy y seis premios Latin Grammy.

El primer concierto en Los Ángeles de la banda conocida por éxitos como “El muelle de San Blas” y “Labios compartidos” tuvo lugar en 1993, en el Hollywood Palace. Su año más prolífico en la ciudad fue en 2007, cuando completó 13 conciertos en el Staples Center. Desde 2016, su escenario preferido ha sido el KIA Forum, en el que realizaron una residencia en 2019; a la fecha, Maná ha dado 31 conciertos en ese local.

Maná compartió en su cuenta de Instagram la celebración del nuevo récord, en la que fueron recibidos por las bandas marciales de la Universidad del Sur de California (USC), de la escuela secundaria Inglewood y de la LA Clippers Spirit Team.

Maná está integrada actualmente por el vocalista y guitarrista Fher Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros.

