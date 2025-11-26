Departamento de Justicia solicita a juez hacer públicos expedientes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Por Kara Scannell, CNN

El Departamento de Justicia solicitó este miércoles a un juez permiso para hacer públicos los registros financieros, documentos de viaje y las notas de las entrevistas a las víctimas obtenidas durante las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, con el fin de cumplir con una nueva ley.

En una carta dirigida al juez federal Paul Engelmayer, que supervisa el caso Maxwell en el Distrito Sur de Nueva York, los fiscales solicitaron al tribunal que levantara una orden de protección que anteriormente impedía la difusión pública de las pruebas entregadas a Maxwell antes de su juicio.

Las pruebas y el material cubiertos por la orden de protección incluyen órdenes de registro, registros financieros, registros de viajes, listas de vuelos, registros gubernamentales, incluidos informes policiales, de detención, fotos de fichaje, declaraciones de investigaciones civiles, material del patrimonio de Epstein e informes y notas de entrevistas con terceros, incluidas las víctimas, según afirmaron.

El Departamento de Justicia solicitó a los jueces que supervisan los casos de Maxwell y Epstein que se pronuncien rápidamente sobre la solicitud de hacer públicas las transcripciones del jurado investigador de los agentes de policía y las pruebas cubiertas por la orden de protección, para poder cumplir con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Afirmaron que eliminarían cualquier información que pudiera identificar personalmente a las víctimas en cualquier publicación.

“En resumen, el Gobierno está identificando los materiales que podrían ser relevantes y cuya publicación exige la Ley, clasificándolos y procesándolos para su revisión, y poniéndose en contacto con las víctimas conocidas y sus abogados para consultarles sobre el proceso y el contenido de las censuras, con el fin de garantizar la protección de la identidad de las víctimas”, se indica en la carta. “En el futuro, el Gobierno continuará con este proceso, realizando las ediciones que sean necesarias o apropiadas para proteger los intereses de las víctimas, a medida que reciba las aportaciones de los abogados de las víctimas y las resoluciones de este Tribunal”.

Los fiscales afirman haber recibido información de los abogados de numerosas víctimas de Epstein y Maxwell que han expresado su preocupación, y añaden que “están investigando simultáneamente las afirmaciones de los abogados sobre la procedencia y la naturaleza de los documentos proporcionados y finalmente publicados por el Congreso”.

Maxwell fue condenada por delitos de tráfico sexual tras un juicio de cuatro semanas celebrado en diciembre de 2021.

No está claro cuánto material nuevo se incluirá en los archivos cuando finalmente se publiquen, ya que algunas pruebas salieron a la luz durante el juicio de Maxwell y el Congreso ha publicado una gran cantidad de documentos en las últimas semanas.

Cuatro mujeres testificaron durante el juicio afirmando que Maxwell las reclutó cuando eran menores de edad para dar masajes a Epstein, lo que se convirtió en agresión sexual.

Durante el juicio en Nueva York, los miembros del jurado escucharon el testimonio de antiguos empleados de Epstein, incluido su piloto de toda la vida, y vieron fotografías y vídeos tomados durante los registros de las propiedades de Epstein. También se presentaron como pruebas un bloc de notas con mensajes telefónicos dejados en la propiedad de Epstein en Palm Beach, así como registros de vuelos y transacciones financieras relacionadas con Maxwell.

También en la sala del tribunal una cama de masaje plegable de color verde fue presentada procedente del rancho de Epstein en Florida.

