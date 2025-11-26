Fecha 5 de la Champions League: póker de Mbappé, el Atlético de Madrid vence en el 93’ y Arsenal gana una “final” anticipada

Por Federico Leiva, CNN en Español

La fase de liga de la Champions League 2025/2026 dejó una quinta jornada a puro gol. Este miércoles se marcaron 42 tantos en nueve partidos, con una media de más de casi cinco por encuentro.

En uno de los juegos con mayor cantidad de anotaciones, el Real Madrid consiguió un triunfo vital por 4 a 3 en su visita al Olympiacos de Grecia, y lo hizo con cuatro tantos de un imparable Kylian Mbappé.

Las cosas no empezaron bien para el Merengue, ya que antes de los 10 minutos perdía 1-0 por un gol de Chiquinho, pero entonces apareció el ariete francés para destrozar a la defensa helénica con tres gritos en ocho minutos. El Olympiacos no se rindió en el segundo tiempo y se puso a un tanto de ventaja con un gol de Taremi, pero Mbappé volvió a ponerse la capa de superhéroe para estirar diferencias otra vez. Un gol en el final de El Kaabi terminó por maquillar el resultado.

El partido con más goles se jugó en París. El campeón defensor recibió al Tottenham de Inglaterra y se llevó los tres puntos con un marcador casi de tenis: 5-3.

Richarlison puso sorpresivamente en ventaja a los londinenses, pero Vitinha apareció en el final del primer tiempo para la igualdad. En el comienzo del segundo fue Kolo Muani el que volvió a adelantar a los Spurs en el marcador, pero Vitinha, Fabián Ruiz y Pacho dieron vuelta la historia en 12 minutos. El francés volvió a poner en partido a la visita, pero un penal terminó por sentenciar el marcador.

El partido estelar del día tampoco defraudó. En Londres, el Arsenal y el Bayern Munich, dos equipos que venían con pleno de victorias, se midieron por el liderato absoluto de la tabla de posiciones.

En un duelo de estilos bastante igualado en la primera etapa, los ingleses fueron más incisivos y aprovecharon al máximo los errores de Manuel Neuer en la portería alemana. Jurriën Timber puso arriba los Gunners tras un córner mal calculado por el arquero y, tras un empate transitorio a cargo de Lennart Karl, Madueke y Martinelli sellaron el 3 a 1, este último tras una pésima salida de Neuer que dejó el arco libre. Arsenal quedó como único club con puntaje perfecto y a un mínimo paso de sellar su clasificación directa a los octavos de final.

Los Gunners fueron el único club de Inglaterra que ganó este miércoles, porque en Anfield el Liverpool recibió un duro cachetazo, uno más, que hace tambalear al entrenador Arne Slot.

Los Reds recibieron al PSV de Países Bajos y se llevaron una goleada estrepitosa. Fue 4 a 1 para los neerlandeses, que fueron tremendamente efectivos. Perisic marcó el primero de penal apenas iniciado el juego y Szoboszlai lo igualó para los ingleses muy rápido. En el complemento, Til y Driouech por duplicado le bajaron la persiana al encuentro. Liverpool ya lleva tres caídas de forma consecutiva.

Si el Real Madrid sonrió a domicilio, el Atlético lo hizo en casa. Los dirigidos por Simeone enfrentaron al subcampeón Inter y se llevaron los tres puntos de manera agónica. Julián Alvarez puso al Colchonero arriba con un gol validado gracias al VAR, Zielinski lo empató y al minuto 93 apareció el interminable José María Giménez para darle la victoria a los madridistas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.