ICE arresta a mujer con vínculos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Por Por Alejandra Jaramillo y Karina Tsui, CNN en Español

Una mujer que tiene relaciones familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, está bajo custodia de ICE después de ser arrestada a principios de este mes cerca de Boston.

Bruna Caroline Ferreira, nativa de Brasil y madre del sobrino de Leavitt, fue detenida cerca de Boston el 12 de noviembre, informó a CNN su abogado, Todd Pomerleau.

El sobrino de Leavitt ha vivido a tiempo completo en New Hampshire con su padre, Michael, hermano de Leavitt, desde que nació, según informó a CNN una fuente familiarizada con la situación.

Ferreira y la secretaria de prensa de la Casa Blanca no han hablado en muchos años, añadió la fuente.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional comentó a CNN que Ferreira se encontraba en Estados Unidos ilegalmente después de exceder su visa de turista que la obligaba a abandonar el país en junio de 1999. Ferreira “tiene un arresto previo por agresión” y actualmente se encuentra en proceso de deportación, agregó el portavoz.

El abogado de Ferreira declaró que ella fue beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorga protección temporal contra la deportación a quienes fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

Ella no pudo renovar su estatus hace unos años durante los esfuerzos del presidente Donald Trump por poner fin al programa durante su primera administración, pero actualmente se encuentra en medio de un “proceso de inmigración legal” para obtener la ciudadanía estadounidense, dijo Pomerleau.

Ferreira fue arrestada mientras conducía para recoger a su hijo en New Hampshire, según declaró Pomerleau a CNN. Ferreira y Michael Leavitt estuvieron comprometidos y comparten la custodia de su hijo de 11 años, añadió Pomerleau.

Michael Leavitt declaró a WMUR, afiliada de CNN, que Ferreira ha mantenido una relación con su hijo, pero que el niño no le ha hablado desde su detención. Describió la situación como difícil y dijo que solo desea lo mejor para su hijo.

Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, creó una página de GoFundMe, verificada por el abogado de Ferreira, para cubrir los gastos legales. Hasta la mañana del miércoles, se habían recaudado más de US$ 15.000.

“Bruna fue traída a Estados Unidos por nuestros padres en diciembre de 1998, cuando era apenas una niña… Desde entonces, ha hecho todo lo posible por construir una vida estable y honesta aquí”, escribió la hermana de Ferreira en la campaña de GoFundMe. Añadió que Ferreira ha “mantenido su estatus legal gracias a DACA”.

Trump intentó eliminar DACA durante su primer mandato, pero la Corte Suprema dictaminó que su administración no había tomado las medidas adecuadas para hacerlo. Algunos beneficiarios de DACA se encuentran entre los arrestados en la actual y amplia aplicación de medidas inmigratorias del Gobierno.

En una declaración reciente a Associated Press, la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, manifestó que aquellos con estatus bajo el programa de la era Obama “no están automáticamente protegidos de las deportaciones”, y agregó: “DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país”.

Aaron Eggleston de CNN contribuyó a este informe.

