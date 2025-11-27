El Gobierno de Trump reexaminará “green cards” otorgadas a personas de 19 países, entre ellos Afganistán, Venezuela y Cuba

Por Kaanita Iyer, CNN

Estados Unidos reevaluará todas las tarjetas de residencia o “green cards” emitidas a personas de 19 países considerados “de preocupación” por orden del presidente Donald Trump, mientras su Gobierno intensifica su ofensiva inmigratoria tras el tiroteo en la ciudad de Washington.

“Por mandato de @POTUS, he ordenado una reexaminación exhaustiva y rigurosa de todas las ‘green cards’ permanentes a todos los extranjeros de todos los países considerados ‘de preocupación’”, escribió Joe Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), en una publicación en X este jueves.

Cuando CNN le solicitó más detalles al respecto, incluyendo qué países son los considerados “de preocupación”, el USCIS le indicó a CNN los 19 países enumerados en una proclamación presidencial de junio.

Los 19 países incluyen a Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Desde que los funcionarios identificaron anoche al sospechoso del tiroteo como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano, el Gobierno de Trump ha intensificado sus esfuerzos para restringir la inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa USCIS, dijo este jueves a CNN que revisarán todos los casos de asilo aprobados por el Gobierno del expresidente Joe Biden.

“Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se detiene indefinidamente en espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación”, dijo la subsecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, en un comunicado a CNN, y agregó: “El Gobierno de Trump también revisará todos los casos de asilo aprobados bajo la administración de Biden”.

Lakanwal —quien anteriormente trabajó con el Gobierno de Estados Unidos, incluida la CIA— llegó al país en 2021 como parte de la “Operación Bienvenida a los Aliados” de Biden, después de ayudar a Estados Unidos en Afganistán. Solicitó asilo en 2024, y el Gobierno de Trump se lo concedió en abril de 2025, según informó CNN anteriormente.

Más de 190.000 afganos se han reasentado en Estados Unidos desde que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos salieran de Afganistán en agosto de 2021, según el Departamento de Estado.

En un discurso en video desde su club Mar-a-Lago en Florida, el miércoles por la noche, Trump culpó al Gobierno de Biden por traer al presunto atacante a Estados Unidos y argumentó que el ataque “pone de manifiesto la mayor amenaza de seguridad nacional que enfrenta nuestro país”.

Trump dijo en su intervención: “Ahora debemos reevaluar a cada extranjero que haya entrado a nuestro país desde Afganistán bajo Biden y debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o no aporte beneficios a nuestro país”.

Trump también lamentó lo que describió como “20 millones de extranjeros desconocidos y sin haber sido investigados” que entraron a Estados Unidos durante el mandato de su predecesor, calificándolo como “un riesgo para nuestra propia supervivencia”.

La reciente medida del Gobierno para reevaluar las “green cards” está en línea con la retórica antiinmigrante de Trump. Una tarjeta de residencia es un documento que considera a su titular como residente permanente legal en Estados Unidos. Se diferencia de los programas de refugiados y asilo —que el Gobierno de Trump ya ha buscado limitar— aunque los refugiados deben solicitar una tarjeta de residencia después de un año de estar en Estados Unidos.

