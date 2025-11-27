Identifican a sospechoso mientras dos miembros de la Guardia Nacional siguen graves tras tiroteo en Washington

Por Zachary Cohen, Kaanita Iyer, Holmes Lybrand, Gabe Cohen y Evan Pérez, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional ha identificado al sospechoso involucrado en el tiroteo este miércoles de dos miembros de la Guardia Nacional, quienes permanecen en estado crítico.

El sospechoso es Rahmanullah Lakamal, quien llegó a Estados Unidos desde Afganistán en 2021, según informó el DHS en un comunicado del miércoles por la noche. Las autoridades informaron previamente que el sospechoso se encuentra bajo custodia.

Varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informados sobre el asunto declararon a CNN que la identificación inicial del tirador coincide con un hombre del estado de Washington que solicitó asilo en 2024, que le fue otorgado por la administración Trump a principios de este año.

Los dos miembros de la guardia habían estado realizando “patrullas de alta visibilidad” cerca de la Casa Blanca antes de que apareciera el sospechoso, “levantó su brazo con un arma de fuego y disparó contra la Guardia Nacional”, manifestó Jeffery Carroll, subdirector ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, durante una conferencia de prensa el miércoles temprano.

Bowser y el director del FBI, Kash Patel, comentaron durante la conferencia de prensa que los dos miembros de la guardia se encuentran en estado crítico.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, describió el ataque como un “tiroteo selectivo” en una publicación en X e indicó que los dos soldados heridos eran parte de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

“Al público estadounidense y al mundo, por favor envíen sus oraciones a esos valientes guerreros que se encuentran en estado crítico y a sus familias”, pidió Patel durante la conferencia de prensa.

Carroll agregó en la conferencia de prensa que “no hay indicios” de que haya otro atacante, y agregó que el sospechoso bajo custodia fue llevado a un hospital de la zona.

El tiroteo tuvo lugar cerca de Farragut Square, una zona muy turística ubicada cerca de un concurrido centro de tránsito y de la Casa Blanca.

Una fuente familiarizada con la investigación dijo a CNN el miércoles temprano que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no están rastreando a ninguna otra víctima del tiroteo más allá de los dos militares de la Guardia Nacional y el sospechoso.

Tres fuentes policiales comentaron a CNN que el sospechoso se acercó a los guardias y pareció apuntarles y disparó primero a uno de ellos que estaba a unos pocos metros de distancia.

Una fuente afirmó que el atacante descargó el arma entonces contra el otro guardia, quien intentó refugiarse tras una marquesina de autobús. Añadió que el supuesto responsable no está cooperando con los investigadores y no portaba identificación en el momento de su arresto.

Un video de la cercana estación grabó el tiroteo, dijeron a CNN funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El sospechoso se acercó a tres miembros de la Guardia Nacional que parecieron no verlo hasta que comenzó a disparar, hiriendo a uno primero y luego a otro, según los funcionarios.

El atacante se detuvo entonces sobre la primera víctima y pareció intentar disparar otra bala. Fue entonces cuando el tercer guardia respondió al fuego, contaron las fuentes.

Una mujer que estaba cerca de la escena del tiroteo le narró a CNN que escuchó disparos y luego vio a un “grupo de personas” administrando RCP a cuerpos que estaban en el suelo.

Dos fuentes policiales manifestaron el miércoles que el sospechoso fue detenido y trasladado fuera del lugar en una camilla.

Las autoridades tomaron las huellas dactilares del hombre detenido y así obtuvieron el nombre inicial, indicó un funcionario policial a CNN.

Los investigadores recuperaron una pistola que se cree que se utilizó en el ataque a los miembros de la Guardia Nacional y están trabajando para determinar cuándo y cómo la obtuvo el sospechoso, informaron las autoridades a CNN

La ley estadounidense restringe la venta de armas de fuego a personas que no sean ciudadanos o residentes legales permanentes y no está claro si el presunto atacante podría haber comprado legalmente el arma, dijeron los funcionarios.

Antes de la conferencia de prensa del miércoles, hubo informes contradictorios sobre la condición de los guardias heridos después de que el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, publicara en las redes sociales (y luego corrigiera) que se creía que estaban muertos.

Más temprano, la Policía Metropolitana de Washington informó en X que la escena está segura y que un sospechoso está detenido. Recomendaron a la gente evitar la zona.

La Fuerza de Tarea Conjunta de Washington, la oficina de la Guardia Nacional responsable de organizar la misión de la Guardia en la capital, confirmó en un comunicado el miércoles por la tarde que “varios” de sus miembros “estuvieron involucrados en un tiroteo cerca de la estación de metro Farragut West”, y agregó que está trabajando con la policía y otras “agencias policiales”.

El presidente Donald Trump identificó al sospechoso como un ciudadano afgano en un video desde Mar-a-Lago publicado el miércoles por la noche y culpó a la administración Biden por permitirle ingresar al país.

“Puedo informar esta noche que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional confía en que el sospechoso bajo custodia es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la Tierra”, manifestó Trump en el video.

Y agregó que el sospechoso “fue trasladado en avión por la administración Biden en septiembre de 2021”.

“No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”, añadió Trump. “Debemos reexaminar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país”.

Tras los comentarios de Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó en una publicación en X que el procesamiento de todos los casos de inmigración relacionados con inmigrantes afganos “se detiene indefinidamente en espera de una mayor revisión de los protocolos de seguridad e investigación”.

La administración Trump ya estaba reentrevistando a los migrantes afganos admitidos en Estados Unidos durante la administración anterior, según informó CNN a principios de esta semana.

Los funcionarios de Trump han argumentado repetidamente que la administración anterior no investigó adecuadamente a las personas que ingresaron a Estados Unidos.

En su video, Trump también reiteró su solicitud de desplegar 500 guardias nacionales más en Washington, en respuesta al tiroteo, que fue compartido por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, más temprano ese día.

Poco después del tiroteo, Trump intervino en Truth Social y dijo: “El animal que disparó a los dos guardias nacionales… también está gravemente herido, pero de todos modos, pagará un precio muy alto”.

El vicepresidente J.D. Vance, durante sus comentarios en un evento en Fort Campbell, Kentucky, pidió oraciones por los guardias nacionales, quienes, según dijo, se encontraban en condición crítica en ese momento.

El tiroteo es “un sombrío recordatorio de que los soldados, ya sean en servicio activo, en la reserva o en la Guardia Nacional, son la espada y el escudo de Estados Unidos de América”, añadió Vance.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen del presidente Donald Trump en la capital de la nación, que desde entonces se ha expandido a otras ciudades de todo el país.

Trump movilizó a la Guardia Nacional en agosto y las tropas fueron autorizadas a realizar actividades de aplicación de la ley.

CNN informó el mes pasado que la Guardia Nacional permanecerá en la ciudad al menos hasta febrero.

Sin embargo, la semana pasada un juez federal detuvo la movilización de la Guardia Nacional en Washington, dictaminando que Trump y el Departamento de Defensa desplegaron ilegalmente las tropas.

En su fallo, la jueza dijo que había “más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional” cada día en la ciudad.

La magistrada no ordenó inmediatamente a la Guardia Nacional que abandonara la ciudad, lo que le dio a la administración Trump algo de tiempo para presentar una apelación este martes.

El miércoles temprano, la administración solicitó a un tribunal federal de apelaciones una suspensión de emergencia de la orden de la jueza de retirar a la Guardia Nacional de Washington.

Esta historia y titular se han actualizado con detalles adicionales.

