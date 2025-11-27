La edad es solo un número: esta italiana de 92 años sigue rompiendo récords en atletismo

Por Antonia Mortensen, CNN

Emma Mazzenga no es una mujer común y corriente de 92 años. La italiana es una velocista de élite que ha batido múltiples récords mundiales en atletismo.

Mazzenga, nacida en 1933, acaparó titulares mundiales en 2024 al batir el récord mundial de los 200 metros en pista cubierta en la categoría de mayores de 90 años, con un tiempo de 54,47 segundos. Sigue compitiendo, tanto para intentar batir récords como para disfrutar de la emoción de correr.

“Simplemente me gusta la competición. E incluso ahora, quizás un poco menos que antes, sigo sintiéndome tensa antes de cada carrera”, declaró a CNN Sports, añadiendo que en junio estableció una nueva marca personal en los 200 metros con un tiempo de 50,34 segundos.

Mucha gente ha querido conocer los secretos de su éxito y cómo alguien de su edad ha logrado mantenerse en forma y seguir entrenando a tan alto nivel. Mazzenga dijo que no pasa un día sin que haga algún tipo de actividad física, pero esto no fue algo que hizo en toda su vida, a pesar de su temprana pasión por los deportes.

“Siempre me ha gustado practicar deportes. Cuando estaba en el instituto, a los 14 o 15 años, jugaba al básquetbol. Luego fui a la universidad, y el rector organizó un equipo de atletas femeninas, así que competí por la Universidad de Padua durante siete u ocho años”, dijo Mazzenga.

“Era muy buena, pero sin duda era más apta para un deporte individual, así que continué. Me gradué mientras seguía compitiendo. Pero luego, en 1963, me casé y, durante 25 años, tuve estudios y familia, así que no hice nada”, dijo a CNN Sports.

“Iba a la montaña, hacía senderismo, esquiaba, pero abandoné los deportes de competición y los retomé en 1986, a los 53 años”, agregó.

La atleta italiana dijo que “desde 1986 retomé los entrenamientos; luego también tuve un entrenador y siempre entrenaba tres veces por semana: al principio un par de horas, ahora una hora al día”.

Emma es un testimonio de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Su apartamento, donde vive sola a las afueras de la histórica ciudad de Padua, está lleno de cientos de medallas y trofeos que ha coleccionado compitiendo por todo el mundo durante los últimos 40 años aproximadamente.

Una de sus favoritas está en su pared: una medalla del Campeonato Mundial de Atletismo Máster en la carrera de 400 metros W75 de Estados Unidos: “Fue la primera, el primer título mundial en Sacramento en 2011”.

Para alcanzar tal éxito, Mazzenga sigue una dieta equilibrada sin ninguna restricción estricta, disfrutando de pequeñas porciones y una copa de vino tinto por la noche.

“A las 5 a.m. me despierto. Desayuno y generalmente me como un sándwich de jamón o salami y luego hago varias cosas”, dice.

“Salgo, doy un paseo, voy de compras, limpio un poco la casa. Luego suelo merendar, luego fruta y un par de galletas”.

“A las 12, almuerzo, por supuesto, y como pasta —30 o 40 gramos—, carne o pescado y verduras. Por la tarde, leo. Voy al cine porque tengo un cine aquí a 200 metros, así que es muy práctico. O quizás tome el tranvía al centro”.

“Por la noche, como verduras, y después me siento frente al televisor y, casi siempre, me duermo”.

Tras leer sobre las carreras récord de la nonagenaria, Simone Porcelli, profesor italiano de fisiología humana en la Universidad de Pavia (ubicada a casi 30 kilómetros al sur de Milán), contactó a Mazzenga para participar en un estudio denominado Proyecto TRAJECTORAGE.

Este proyecto de investigación, con sede en la Universidad de Pavia y en el que participan investigadores del Politécnico de Milán, la Universidad de Padua y el Politécnico de Turín, en colaboración con la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo (España), tiene como objetivo investigar los mecanismos fisiológicos que subyacen al deterioro de la función neuromuscular con la edad mediante el seguimiento a largo plazo (cada 6 a 12 meses) de personas sanas mayores de 60 años.

El objetivo es mejorar el conocimiento de la relación entre el sistema nervioso y el músculo esquelético, a la vez que se comprende el papel protector del ejercicio físico.

“A medida que envejecemos, nos volvemos más lentos; no éramos tan rápidos como antes. Por ejemplo, no saltamos tan alto, no nos movemos lo suficiente y, a veces, no nos movemos tanto físicamente, ¿verdad? Eso nos lleva a un ligero declive con la edad”, declaró a CNN Sports Martino Franchi, uno de los investigadores de la Universidad de Padua.

“Lo que queremos entender con este estudio es: ¿hay un punto en nuestra vida en el que las cosas empiezan a ir cuesta abajo?”

Los investigadores que participaron en el estudio de dos años afirman que Mazzenga es la cereza del pastel, ya que es la participante de mayor edad y más activa del proyecto, lo que les ayuda a comprender por qué algunas personas envejecen más rápido que otras.

La multiplusmarquista mundial se sometió a pruebas hace 18 meses, y se determinó que su capacidad cardiorrespiratoria era similar a la de una persona de 50 años, y que la función mitocondrial de sus músculos era tan buena como la de una persona sana de 20 años.

Este mes, Mazzenga volvió a estar en el punto de mira en los laboratorios de la Universidad de Pavia, ya que CNN Sports la acompañó durante un día entero mientras se sometía a pruebas. Los científicos que lideraban el proyecto estaban interesados ​​en comprobar si había envejecido fisiológicamente desde la última ronda de pruebas.

Se extrajo un fragmento del músculo de Mazzenga del cuádriceps para comprobar el tamaño de las fibras, la capilarización, la función mitocondrial y la mecánica de las fibras individuales, con el fin de determinar la fuerza y ​​la velocidad de contracción. También se sometió a una prueba de ciclismo máximo, una ecografía y evaluaciones neuromusculares para determinar su condición cardiovascular, la fuerza de sus piernas y la eficiencia del suministro de oxígeno.

Franchi comentó que estaban ansiosos por ver cómo había cambiado Emma desde su última prueba hace 18 meses. Su arquitectura muscular profunda se asemejaba a la de una persona mucho más joven, similar a la de los atletas sometidos a pruebas de rendimiento.

“Nunca he conocido a alguien como Emma”, señaló Franchi, calificándola de “ejemplo único y excepcional”.

Tras conocer los resultados, una cosa quedó clara: Mazzenga había envejecido, como se esperaba, pero ni de lejos tanto como una persona promedio. Esta anomalía es exactamente lo que los investigadores querían comprender: por qué su deterioro es tan mínimo en comparación con los patrones típicos de envejecimiento y qué mecanismos internos del músculo podrían explicar esta resiliencia.

“(Mazzenga) nos dará un punto de referencia que usaremos como punto de comparación para analizar, quizás en la población general, y comprender si los mismos rasgos que observamos en Emma se pueden encontrar en algunas personas. Y si están relacionados con alguno de ellos, como alguien que encontró la Fuente de la Juventud y aún no sabemos dónde está, o si está relacionado con el ejercicio y la actividad física”.

Aun así, Mazzenga sigue entrenando tres días a la semana, pero dice que el secreto reside en algo más básico.

“Salgo a caminar por el barrio o voy al centro. En resumen, me muevo. Nunca me quedo un día entero en casa a menos que el mal tiempo me impida salir”.

“Esto es importante. Así es como debe continuar. Y sobre todo: no te aísles. Hace más de un año que empecé a asistir a algunos grupos aquí en el barrio y esta mañana también estuve allí y nos reunimos para tratar diferentes temas, leímos algunos libros brevemente para poder encontrarnos”.

“Es muy, muy, muy importante”.

