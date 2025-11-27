Quiénes son los integrantes de la Guardia Nacional que fueron víctimas del tiroteo en Washington

Por Nicky Robertson, Nicquel Terry y Gabe Cohen

En medio de la celebración del Día de Acción de Gracias, Estados Unidos recibió una noticia devastadora: la soldado de las Fuerzas Armas Sarah Beckstrom, de tan solo 20 años, falleció tras luchar contra las heridas de bala que recibió durante el tiroteo del miércoles en Washington mientras estaba en servicio.

Beckstrom, integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, se había ofrecido como voluntaria para proteger la capital de Estados Unidos, permitiendo que otros compañeros estuvieran en casa con sus familias.

El anuncio de su muerte fue dado a conocer por el presidente Donald Trump a través de un mensaje. El padre de Beckstrom la sostenía de la mano al momento de su partida, mientras que su compañero, Andrew Wolfe, de 24 años, continúa luchando por su vida en estado crítico.

La especialista del Ejército de Estados Unidos Sarah Beckstrom y el sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Andrew Wolfe fueron llamados a la capital del país en agosto, cuando elementos de la Guardia Nacional de varios estados respondieron a la oleada de fuerzas federales enviadas por el presidente Donald Trump a la zona.

Durante la víspera del Día de Acción de Gracias, los dos integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, resultaron heridos en el tiroteo que se registro “tipo emboscada” a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Tras someterse a una intervención quirúrgica, tanto Beckstrom, de 20 años, como Wolfe, de 24, permanecían en estado crítico hasta la tarde de este jueves. Las autoridades federales y locales, así como amigos y sus seres queridos habían solicitado orar por salud.

“Por favor, recen por mi hijo”, dijo Jason Wolfe, padre de Wolfe, a CNN. Afirmó que su hijo es “una gran persona” y “un luchador”, compartió en una entrevista.

Beckstrom, de Summersville, Virginia Occidental, comenzó su servicio el 26 de junio de 2023 y fue asignada a la 863.ª Compañía de Policía Militar, 111.ª Brigada de Ingenieros, Guardia Nacional del Ejército de Virginia Occidental.

Incluso antes de alistarse en el ejército, “siempre había demostrado la fuerza, el carácter y el compromiso que enorgullecen a nuestra escuela y nuestra comunidad”, según la Webster County High School de Upperglade, donde se graduó en 2023.

“Ella se ofreció voluntaria, al igual que muchos de esos guardias, para que otras personas pudieran estar en casa con sus familias, pero ahora sus familias están en habitaciones de hospital con ellos mientras luchan por sus vidas”, declaró por la tarde del jueves la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a Fox News.

Durante este Día de Acción de Gracias, su padre se encontraba a su lado enfrentándose a la gravedad del estado de su hija, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

“Ahora mismo le estoy tomando la mano”, dijo Gary Beckstrom al Times por teléfono. “Tiene una herida mortal. No se va a recuperar”.

La tarde de este jueves Sarah Beckstrom falleció tras luchar contra lesiones graves tras una operación quirúrgica. El anuncio lo dio a conocer el presidete Donald Trump en un mensaje de Acción de Gracias desde su club Mar-a-Lago en Florida: “Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que estamos hablando, una persona muy respetada, joven y magnífica, comenzó su servicio en junio de 2023 y destacaba en todos los aspectos. Acaba de fallecer”.

“Ya no está con nosotros. Ahora nos está mirando desde arriba”, el presidente añadió diciendo que “Esto acaba de suceder”, continuó Trump.

“Como saben, el otro joven está luchando por su vida. Se encuentra en muy mal estado. Está luchando por su vida. Esperemos que tengamos mejores noticias sobre él”, dijo el presidente, refiriéndose a Andrew Wolfe, la otra víctima del tiroteo de este miércoles.

La escuela secundaria de Beckstrom, donde estudió Sarah, publicó una declaración junto con una foto suya.

“Sarah, miembro de la generación 2023, siempre ha demostrado la fortaleza, el carácter y el compromiso que enorgullecen a nuestra escuela y a nuestra comunidad”, afirmó la Webster County High School en un comunicado. “Su decisión de servir a su país refleja lo mejor de lo que esperamos inculcar a nuestros alumnos de Highlander”.

Andrew Wolfe es el amigo y vecino que daría hasta la camisa que lleva puesta a cualquiera que lo necesite, dijo Michael Langone a CNN este jueves.

Langone, que vive en el departamento contiguo al de Wolfe en Martinsburg, Virginia Occidental, lo describió como “un tipo estupendo, un vecino estupendo”.

“Solo espero que su familia lo esté llevando bien”, dijo Langone. “Siempre han sido buenos con nosotros y siempre nos hemos cuidado unos a otros, y eso es lo que significa ser un buen vecino”.

Wolfe es integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desde el 5 de febrero de 2019 y fue asignado al Escuadrón de Apoyo de la Fuerza, 167.º Ala de Transporte Aéreo.

En su ciudad natal, Martinsburg, los vecinos y un antiguo compañero de colegio se quedaron conmocionados al conocer la noticia del tiroteo.

“Se extendió muy rápido”, dijo Tara Newcomb, que fue al colegio con Wolfe. “Mucha gente lo quería y lo conocía. Espero que esté bien”, dijo Newcomb.

Tina Gesford, otra vecina de Wolfe, dijo que él es amable, un “chico encantador” y “muy trabajador”. A menudo lo ve cuando va al trabajo o cuando entra y sale vestido con su uniforme de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

El tiroteo, dijo, fue una sorpresa.

“Da miedo a la gente”, dijo Gesford. “Washington es una locura ahora mismo. Da miedo pensar que uno de los nuestros está allí abajo sufriendo las consecuencias”.

