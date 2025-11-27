Renuncia el fiscal general de México Alejandro Gertz Manero

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República de México (FGR), presentó este jueves su renuncia al cargo, mediante una carta enviada al Senado.

En la carta, que se leyó ante el pleno, Gertz señala que la presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció el puesto de embajador “en un país amigo”, cargo que aceptó.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la república”, agregó Gertz.

La confirmación de su renuncia llega tras un día de rumores y especulaciones sobre su salida de la Fiscalía. Más temprano este jueves, Sheinbaum había declarado que hasta ese momento Gertz no le había manifestado su intención de renunciar, aunque reconoció haber recibido “un documento del Senado”.

“Recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica, y el día de mañana les informamos”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa diaria.

La renuncia de Gertz ocurre en un contexto de creciente escrutinio por la crisis de seguridad que atraviesa el país, luego del asesinato en noviembre del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en Michoacán, uno de los estados más afectados por la violencia.

Gertz, quien se desempeñaba como fiscal general desde 2019 y había sido designado para un periodo de nueve años hasta 2028, requiere que su renuncia sea aprobada por el Senado.

Una vez aceptada, la presidenta Sheinbaum presentaría tres candidatos para el cargo al Senado, que nombraría a un sucesor mediante un voto de dos tercios.

Noticia en desarrollo.