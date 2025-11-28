La incursión de Israel en Siria que provocó 13 muertos es un “crimen de guerra”, afirma el ministro de Exteriores sirio

Por Mostafa Salem y Eyad Kourdi, CNN

Una operación militar de Isarel contra una aldea siria este viernes por la mañana se convirtió en el ataque más mortífero de una nación extranjera contra Siria desde el derrocamiento del exdictador Bashar al-Assad el año pasado.

Al menos 13 personas murieron y 24 resultaron heridas durante la infiltración de fuerzas israelíes en la aldea de Beit Jinn, en el sur de Siria, para capturar a dos miembros de Jama’a Islamiya, un grupo militante islamista libanés.

El ejército israelí declaró que los dos miembros del grupo extremista planeaban futuros ataques contra Israel.

El incidente se tornó mortal tras el estallido de enfrentamientos, según informó el ejército israelí en un comunicado.

Seis soldados israelíes resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, mientras que los dos combatientes fueron capturados y devueltos a Israel, añadió el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria denunció que Israel lanzó un “bombardeo salvaje y deliberado” que mató a mujeres y niños después de que los residentes de la aldea “enfrentaran” a los soldados israelíes.

Cinco miembros de una familia siria murieron en el ataque israelí, según informó el director médico del Hospital al-Mouwasat de Damasco a la agencia estatal de noticias siria.

La operación también provocó un desplazamiento masivo a zonas vecinas tras la huida de los residentes del bombardeo, añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria.

Tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad el año pasado, Israel ocupó varias aldeas en el sur de Siria, y justificó su accionar por su desconfianza hacia los rebeldes islamistas liderados por Ahmed al-Sharaa.

El Gobierno israelí lanzó una serie de ataques aéreos e incursiones militares contra la infraestructura militar y el armamento de Assad con el fin de inutilizarlos para los rebeldes islamistas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también ordenó a sus militares intervenir en el sur de Siria para proteger a la minoría drusa después de que estallaran enfrentamientos en julio entre fuerzas leales al nuevo Gobierno de Siria y miembros de la secta religiosa.

El ataque del viernes fue parte de “operaciones rutinarias en curso en el área durante los últimos meses”, divugaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Las intervenciones militares de Israel en Siria han añadido presión sobre el nuevo Gobierno de Al-Sharaa, que expresó en repetidas ocasiones su deseo de mantener la paz mientras intenta reconstruir Siria, devastada después de más de una década de guerra civil.

Las dos naciones mantuvieron conversaciones directas sin precedentes en varias ocasiones durante el año pasado para discutir acuerdos de seguridad, pero hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo permanente.

Al-Sharaa se convirtió este mes en el primer presidente de Siria en visitar la Casa Blanca.

