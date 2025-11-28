Roban más de US$ 100.000 en caracoles a un agricultor francés que es proveedor de restaurantes Michelin

Por Catherine Nicholls, CNN

Más de US $100.000 en valor de caracoles fueron robados a un agricultor francés a principios de esta semana, informaron medios franceses, dejando al proveedor luchando por reponer su inventario a tiempo para la temporada navideña.

“Realmente no es la publicación que pensábamos escribir acercándonos a las fiestas”, escribió L’Escargot Des Grands Crus en una publicación en Facebook el martes. “Fuimos víctimas de un robo y nuestro stock de caracoles frescos y congelados fue robado”.

L’Escargot Des Grands Crus, un negocio familiar, cría alrededor de 350.000 caracoles cada año, preparando los caracoles “con el mayor cuidado”, según su página web.

El robo de los caracoles fue “un shock, incomprensible y un verdadero golpe para todo el equipo”, dijo la granja, que tiene sede en Bouzy, noreste de Francia, en Facebook.

Durante la noche del domingo al lunes, los ladrones entraron a la granja sin ser detectados y forzaron las instalaciones que albergaban a los caracoles, informó la emisora pública francesa France Info.La cerca que rodeaba la propiedad había sido cortada, agregó.

Una vez dentro, los ladrones se encontraron con estantes “llenos de caracoles: en frascos, frescos, congelados”, dijo Jean-Mathieu Dauvergne, el dueño de la granja, a France Info. Imágenes posteriores al robo mostraron refrigeradores casi completamente vacíos.

Pero parte del inventario robado no estaba preparado para el consumo, informó el medio. Las conchas de los caracoles no estaban limpias, y la mantequilla que acompaña al caracol no estaba elaborada.

“No se puede consumir directamente”, dijo Dauvergne.

En total, los ladrones se llevaron casi 450 kilogramos (aproximadamente 990 libras) de caracoles, informó France Info.

L’Escargot Des Grands Crus intentará reponer su inventario antes de Navidad y la víspera de Año Nuevo, dado que el 60 % de sus ingresos anuales se obtienen durante este periodo, según el medio.

Dauvergne ha podido suministrar caracoles a algunos restaurantes —incluyendo algunos de sus clientes con estrellas Michelin— desde el robo, informó France Info.

Otros cultivadores de caracoles han intervenido para venderle a Dauvergne parte de su inventario a precios reducidos, dijo el medio.

“Estamos listos para ayudarle rápidamente para que pueda salvar su temporada”, dijo Alexandre Maire, otro cultivador de caracoles de los Vosgos, a France Info.

