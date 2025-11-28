Trump critica el uso del “autopen” de Biden y anuncia que “cancela” los decretos refrendados con firma automatizada

Por Alejandra Jaramillo

El presidente Donald Trump ha intensificado su ataque al intento de deslegitimar las políticas adoptadas durante la presidencia de Joe Biden, declarando públicamente que está “cancelando todos los decretos” y medidas que no fueron “firmadas directamente” por Biden.

La declaración de Trump, realizada este viernes en una publicación de su red social, Truth Social, plantea una serie de preguntas. La principal de ellas es si tiene la autoridad legal para revocar las acciones del expresidente basándose en lo que en el método de firma de los documentos ejecutivos.

“Cualquier documento firmado por el ‘dormilón’ Joe Biden con el Autopen, que sería como aproximadamente el 92 % de todas sus firmas, queda por la presente cancelado y no puede surtir efecto”, escribió Trump, sin especificar qué se incluye en ese 92 %.

El presidente añadió: “No se permite el uso del Autopen si no se cuenta con la aprobación específica del presidente de los Estados Unidos”.

Trump afirmó además que Biden “no participó en el proceso del Autopen” y advirtió que “si dice que lo hizo, se le acusará de perjurio”.

“Los lunáticos de la izquierda radical que rodean a Biden alrededor del hermoso escritorio Resolute en el despacho oval le han arrebatado la presidencia. Por la presente, anulo todos los decretos y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por el ‘corrupto’ Joe Biden, porque las personas que manejaron el Autopen lo hicieron de forma ilegal. Joe Biden no participó en el proceso del Autopen y, si dice que lo hizo, será acusado de perjurio. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump en su publicación.

Biden ha negado públicamente que haya habido ningún “encubrimiento” por parte de su administración, afirmando que él tomó todas las decisiones como presidente y tildando de “mentirosos” a los republicanos que han sugerido lo contrario.

Trump lleva mucho tiempo obsesionado con el uso que Biden hace del autopen, un dispositivo mecánico que reproduce firmas de manera automática. En marzo, insistió en la idea de que el uso de esta herramienta por parte del expresidente para firmar documentos demostraba que no estaba al mando mientras ocupaba la Casa Blanca y que sus acciones eran “nulas y sin efecto”.

En ese momento, el conservador experto en autoridad ejecutiva John Yoo sugirió a CNN que Trump “solo se estaba divirtiendo a costa de Biden”.

Más tarde, Trump ordenó una investigación sobre el uso de firmas automatizadas por parte de Biden y su supuesta relación con el “deterioro cognitivo” del expresidente.

En 2005, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush) llevó a cabo una exhaustiva revisión de la legalidad del uso del autopen por parte del presidente. Se concluyó que “el presidente no necesita realizar personalmente el acto físico de estampar su firma en un proyecto de ley para firmarlo en el sentido del artículo I, sección 7”.

Trump ha centrado su teoría del autopen principalmente en los indultos de Biden. Pero también en este caso, el asesoramiento jurídico establecido por administraciones anteriores socava esta afirmación. Un memorándum de 1929 del secretario de Justicia de Estados Unidos señalaba que la Constitución ni siquiera prescribía un método para conceder indultos.

Una investigación independiente del Congreso afirmó que seguía siendo una cuestión importante si Biden estaba al tanto del contenido de los diversos indultos y conmutaciones firmados en su nombre mediante un autopen, pero no citó ninguna prueba directa de que alguien distinto a Biden tomara las decisiones que su personal posteriormente llevó a cabo.

