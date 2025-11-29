Zelensky despidió a su mano derecha. ¿Es ahora más débil o más fuerte?

Análisis por Andrew Carey, CNN

Desde antes del inicio de la invasión a gran escala de Rusia, rara vez se alejaba de Volodymyr Zelensky, ya sea para recibir a dignatarios extranjeros en Kyiv o para acompañar al presidente en el exterior en misiones cruciales para asegurar apoyo militar y diplomático.

Ahora, la renuncia de Andriy Yermak podría convertirse en la mayor prueba política para Zelensky desde que asumió el cargo hace seis años y medio. Si bien es probable que la salida tenga buena acogida en el país, siembra incertidumbre en el seno de la administración en un momento diplomático crítico.

Yermak, exjefe de la oficina del presidente, renunció este viernes después de que agentes anticorrupción allanaran su casa, aparentemente la última y más notoria víctima del creciente escándalo en Ucrania por presuntos sobornos en el sector energético

El sorpresivo incidente se produce cuando Ucrania se enfrenta a una creciente presión estadounidense para firmar un acuerdo de paz que, según muchos, favorece a Rusia.

Apenas unos días antes, Yermak había estado en Ginebra, al frente del equipo ucraniano, que se reunió con una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir el último plan de la Casa Blanca.

Al anunciar su despido, Zelensky dijo que estaba agradecido a Yermak por “representar siempre la posición de Ucrania en las negociaciones de la manera exactamente correcta”.

“Siempre ha sido una posición patriótica”, añadió.

Entre los ucranianos, la caída de Yermak probablemente encontrará una aprobación considerable.

Yermak se había convertido en una figura profundamente impopular que “de alguna manera acumulaba toda la insatisfacción con lo que el presidente hace mal”, declaró a CNN Nataliya Gumenyuk, miembro de la junta directiva de la organización de medios de comunicación independiente Hromadske.

Una serie de escándalos de corrupción en los últimos años, un altercado con su antiguo y popular jefe del ejército, y la introducción desordenada de nuevas políticas de movilización han amenazado con empañar la imagen de Zelensky. Sin embargo, si bien sus índices de aprobación han bajado considerablemente con respecto a los de 2022, se han mantenido bastante estables en los últimos dos años.

Otra periodista, Olga Rudenko del Kyiv Independent, manifestó que la salida de Yermak era una prueba de la fortaleza de la democracia ucraniana.

“Piénsenlo: una democracia joven como Ucrania tiene instituciones independientes que son lo suficientemente fuertes como para investigar al hombre más poderoso del país, y hacerlo durante la guerra”, escribió en X.

Una pregunta clave será si su salida aumentará la presión interna sobre el propio Zelensky o, de hecho, cambiará el rumbo.

Gumenyuk afirmó que creía que los ucranianos aceptarían la forma en que Zelensky enmarcaba la pérdida de su mano derecha como un reinicio positivo de su administración.

Y el presidente se habrá sentido alentado por el hecho de que diputados de su propio partido —algunos de los cuales habían amenazado con abandonar la agrupación si Yermak permanecía en el cargo— emitieran un comunicado elogiándolo por priorizar los intereses del país.

Pero un ex funcionario del Gobierno comentó a CNN que la decisión había llegado demasiado tarde, argumentando que muchos ucranianos ahora se preguntarían qué sabía Zelensky sobre las acciones de Yermak.

“Por un lado, está su aliado cercano; por el otro, está su amigo cercano, su exsocio comercial”, dijo el funcionario, refiriéndose tanto a Yermak como a otro hombre involucrado en el último escándalo, Timur Mindich. “¿De verdad creen que el presidente no estaba al tanto de esto?”

La impopularidad generalizada de Yermak era una función de su inmenso poder como jefe de la Oficina Presidencial, no responsable electoralmente.

“Era un primer ministro en la sombra”, dijo Orysia Lutsevych, del grupo de expertos londinense Chatham House, describiendo a un hombre que efectivamente elegía quién serviría en el Gobierno de Zelensky.

Pero Yermak también era ferozmente leal a su jefe.

“Había mucha codependencia, pasaban mucho tiempo juntos… Yermak se posicionó como un negociador, como alguien que no solo gestionaba las actividades cotidianas, sino que también podía resolver problemas”, dijo Lutsevych. “Es un negociador”.

El propio Zelensky declaró el año pasado sobre su asesor principal: “Lo respeto por sus resultados. Hace lo que le digo”.

Por cierto, parece difícil creer que el líder de Ucrania encontrará fácilmente un sustituto en quien pueda depositar tanta confianza y responsabilidad.

Y eso antes de analizar el desarrollo de la guerra y la situación internacional.

Se esperaba que Yermak viajara a Estados Unidos este fin de semana para liderar la delegación de Ucrania en otra ronda de conversaciones con la administración Trump.

No está claro quién ocupará su lugar como líder del equipo, aunque Ucrania sin duda tiene muchos funcionarios de alto nivel con experiencia en estas negociaciones tan difíciles.

Y a pesar de su papel tan destacado en las gestiones diplomáticas de Zelensky, la reputación de Yermak en el extranjero ya no era la misma.

Su implicación en un importante escándalo de corrupción solo debilitó aún más su prestigio, sobre todo en Estados Unidos, donde incluso el más mínimo indicio de malversación de fondos siempre ha sido un gran obstáculo para muchos de los partidarios de Ucrania en el Congreso.

Un diplomático europeo con base en Kyiv comentó a CNN que Zelensky “no tuvo más opción que despedir a Yermak en vista de los titulares perjudiciales publicados por los medios globales”.

Pero tal vez sea la imagen del caos en el corazón del poder en Kyiv lo que resulte más perjudicial.

Como era de esperar, Rusia ha aprovechado una oportunidad para intentar socavar la legitimidad de Zelensky.

“La incertidumbre política causada por este escándalo crece a un ritmo vertiginoso, día a día. Es difícil pronosticar qué ocurrirá a continuación”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a Matthew Chance de CNN.

Al reunir todos los hilos, Donald Tusk, el primer ministro de Polonia y un aliado internacional clave de Ucrania, vio las cosas de manera sombría.

Llamó la atención sobre el hecho de que la destitución de Yermak se produjo el mismo día de una visita del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, a Moscú, y en medio de lo que llamó el “caos en las negociaciones” con Estados Unidos.

“Una combinación fatal”, publicó Tusk en X.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.