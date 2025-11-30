De “Avatar 3” a un campeón de ping-pong: los estrenos más esperados en streaming y cines este invierno

Por Dan Heching, CNN

Gente, lo logramos. El fin de año está cerca.

Como cada año, nuestros cines y televisores inteligentes se llenarán de una mezcla a veces alegre de aspirantes a premios prestigiosos, comedias tontas pero festivas, grandes éxitos de taquilla y algunas sorpresas inesperadas.

Algunos títulos apropiados para la temporada ya están disponibles y circulando, como “A Very Jonas Christmas Movie” de los Jonas Brothers en Disney+/Hulu y “A Merry Little Ex-Mas”, protagonizada por las estrellas de los años 90 Alicia Silverstone y Melissa Joan Hart en Netflix. Un nuevo misterio de “Knives Out” y la comedia romántica/atraco “Jingle Bell Heist” también llegan a la plataforma estos días.

Algunos estrenos cinematográficos destacados completan la oferta de este fin de semana de Acción de Gracias, incluyendo el drama conmovedor y candidato a premios “Hamnet” y la aventura familiar “Zootopia 2”.

A continuación, un adelanto de algunos de los otros próximos títulos eclécticos.

“Merchants of Joy” (1 de diciembre en Prime Video)

Para quienes disfrutan de contenido educativo junto con su alegría, está este documental sobre los vendedores de árboles de Navidad y sus familias en la ciudad de Nueva York, donde todos saben que la temporada navideña no comienza realmente hasta que estos comerciantes y su fragante mercancía aparecen.

“Oh. What. Fun.” (3 de diciembre en Prime Video)

Michelle Pfeiffer encabeza un elenco estelar como una madre sobrecargada de trabajo pero muy poco valorada, a quien su familia deja atrás camino a un evento navideño. Sin embargo, esto no es “Home Alone” (“Mi pobre angelito”). Los avances parecen indicar que ella se sube a su auto, se va y encuentra algo que había perdido hace mucho tiempo: a sí misma.

“My Secret Santa” (3 de diciembre en Netflix)

Esta versión inversa de “Mrs. Doubtfire” está protagonizada por Alexandra Breckenridge (“This Is Us”) como una madre soltera que logra engañar a todos y disfrazarse de Papá Noel.

“The First Snow of Fraggle Rock” (el 5 de diciembre en Apple TV+)

Dale a los niños un poco más de tiempo frente a la pantalla con esta entrega festiva de las criaturas tipo muppet de Jim Henson que aparecieron por primera vez en 1983. El especial navideño incluye una aparición especial de la venezolana Lele Pons y algunos alegres números musicales de temporada.

“The Family McMullen” (5 de diciembre en HBO Max)

Treinta años después de su debut con “The Brothers McMullen”, el actor, guionista y director Edward Burns regresa a la familia McMullen con esta secuela ambientada en las fiestas, protagonizada por Tracee Ellis Ross, Connie Britton y Brian d’Arcy James. (HBO Max es propiedad de Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de CNN).

“Five Nights at Freddy’s 2” (5 de diciembre)

Bienvenido de nuevo a tu pesadilla de horror animatrónico. Basada en el exitoso videojuego, esta secuela continúa donde terminó la primera película de 2023, y es seguro decir que habrá toda una serie de nuevos villanos mecánicos con los que enfrentarse.

“100 Nights of Hero” (5 de diciembre)

Basada en la novela gráfica de Isabel Greenberg y derivada del folclore de Medio Oriente, esta fábula sobre una mujer puesta a prueba por su esposo para ver cuán fiel puede ser, cuenta con Maika Monroe (“It Follows”), Nicholas Galitzine (“Red, White & Royal Blue”) y la propia rebelde, Charli XCX.

“The Secret Agent” (12 de diciembre)

La conversación sobre los premios Oscar se intensificó cuando esta película llegó al circuito de festivales, con Wagner Moura (“Narcos”, “Dope Thief”) interpretando a un experto en tecnología en el Brasil de los años 70 que sabe demasiado y está en grave peligro.

“Goodbye June” (12 de diciembre)

Kate Winslet hace su debut como directora de largometrajes y también protagoniza “Goodbye June”, que trata sobre una mujer moribunda (Helen Mirren) cuyas hijas (Winslet, Toni Collette, Andrea Riseborough) acuden a su lado… y tienen que lidiar entre ellas en el proceso. Para quienes deseen verla en streaming, estará disponible en Netflix el 24 de diciembre.

“Ella McCay” (12 de diciembre)

El ícono de Hollywood James L. Brooks regresa con esta historia original —la primera película que escribe y dirige en 15 años— sobre una joven en los años 2000 que debe superar a los miembros de su familia para poder prosperar.

“Is This Thing On?” (19 de diciembre)

Después de ganar un premio de la Academia por interpretar a una abogada de divorcios imparable (en “Marriage Story” de 2019), Laura Dern interpreta ahora a una mujer envuelta en su propio divorcio, junto a Will Arnett como un comediante de stand up en apuros.

“Avatar: Fire and Ash” (19 de diciembre)

Tres años después de “Avatar: The Way of Water”, James Cameron y sus alienígenas de Pandora regresan para encender las cosas con la tercera entrega de la exitosa franquicia, que presenta una nueva y más agresiva tribu Na’vi llamada el Pueblo de las Cenizas.

“The Housemaid” (19 de diciembre)

Si el reciente reinicio de “The Hand that Rocks the Cradle” no fue suficiente para ti, prueba con este thriller protagonizado por Amanda Seyfried y Sydney Sweeney sobre una sirvienta que llega a trabajar y cuidar a una familia adinerada.

“Father Mother Sister Brother” (24 de diciembre)

Un elenco de lujo que incluye a Tom Waits, Mayim Bialik, Cate Blanchett y Adam Driver se reúne para la nueva película del aclamado director Jim Jarmusch, sobre hijos distanciados que intentan negociar sus relaciones entre ellos y con padres emocionalmente distantes.

“Marty Supreme” (25 de diciembre)

Si la secuencia de ping-pong en “Forrest Gump” fue tu parte favorita de esa película, estás de suerte esta Navidad. “Marty Supreme” sigue a un campeón de ese deporte, interpretado por Timothée Chalamet, mientras alcanza las mayores glorias y enfrenta los momentos más difíciles. La película también cuenta con la ganadora del premio Oscar Gwyneth Paltrow.

“Song Sung Blue” (25 de diciembre)

La nominada al Oscar Kate Hudson demuestra su talento actoral y vocal junto a Hugh Jackman en esta historia basada en hechos reales sobre una pareja que forma una banda tributo a Neil Diamond.

“Anaconda” (25 de diciembre)

¿Recuerdas “Anaconda” de 1997 protagonizada por Jennifer Lopez? Pues la serpiente está de regreso, pero esta vez con un giro meta. En esta película, Jack Black y Paul Rudd llegan a la selva para filmar una película de “Anaconda”… solo para encontrarse con la serpiente real.

“The Testament of Ann Lee” (25 de diciembre)

La nominada al premio Oscar Amanda Seyfried demuestra su talento actoral y vocal (¡otra vez!) en este retrato histórico sobre la líder fundadora de la secta religiosa Shakers en el siglo XVIII.

