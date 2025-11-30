El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicita un indulto en el juicio de corrupción en curso

Por Tal Shalev y Oren Liebermann, CNN

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitó formalmente un indulto en su prolongado juicio por corrupción, argumentando que era en “interés público”.

En una carta dirigida al presidente de Israel, Isaac Herzog, Netanyahu escribió que su juicio se ha convertido en “un punto focal de feroz controversia” por el que asume “una amplia responsabilidad pública y más, con la comprensión de las ramificaciones generales de estos hechos”.

Netanyahu dijo que estaba en su “interés personal” demostrar su inocencia en el juicio en curso, pero que “el interés público dicta lo contrario”. La carta fue presentada el jueves y hecha pública este domingo.

Como jefe de Estado de Israel, Herzog tiene el mandato exclusivo de conceder indultos. Su oficina confirmó que recibió la solicitud y que Herzog la “considerará con gran cuidado y responsabilidad”.

En la carta de una página, Netanyahu no incluye una admisión de culpabilidad ni hace compromisos sobre su futuro político. Ha proclamado repetidamente su inocencia ante los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza.

La solicitud formal de indulto representa un giro para el veterano líder israelí, quien había dicho que las acusaciones se derrumbarían y que demostraría su inocencia en los tribunales.

“Ante los desafíos de seguridad y las oportunidades diplomáticas que enfrenta actualmente el Estado de Israel, estoy comprometido a hacer todo lo que esté a mi alcance para sanar las divisiones, lograr la unidad nacional y restaurar la confianza pública en las instituciones del Estado”, escribió Netanyahu, “y espero que todos los poderes del Estado hagan lo mismo”.

A principios de este mes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, intervino nuevamente en el caso con su propia carta al presidente de Israel, pidiendo un indulto para quien es, posiblemente, su partidario internacional más vocal.

“Por la presente le pido que conceda un indulto total a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro de guerra formidable y decisivo, y que ahora está guiando a Israel hacia una época de paz”, escribió Trump en una carta distribuida por el portavoz del presidente israelí.

La oposición criticó rápidamente la solicitud de Netanyahu, quien ha enfrentado acusaciones de avivar las divisiones en la sociedad israelí —contra la población árabe y la izquierda en general—, así como de prolongar la guerra en Gaza para su propio beneficio político.

Yair Lapid, líder de la oposición israelí, instó a Herzog a rechazar la solicitud de indulto, al menos en su forma actual. “No se puede conceder el indulto a Netanyahu sin una admisión de culpabilidad, una expresión de arrepentimiento y una retirada inmediata de la vida política”, declaró Lapid en un comunicado en video.

El líder del partido izquierdista Demócratas, Yair Golan, declaró en X: “Solo un culpable pide indulto. Tras ocho años de juicio, cuando los casos en su contra no se han derrumbado, Netanyahu ahora pide el indulto”.

Sin embargo, los aliados políticos de Netanyahu se manifestaron a favor del indulto. El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, apoyó la solicitud y dijo en un comunicado que es “crucial para la seguridad del estado”.

Una encuesta del Canal 12 realizada a mediados de noviembre tras la carta de Trump a Herzog indicó que el 48 % del público israelí se opone a un indulto incondicional, mientras que el 44 % lo apoya. El 8 % restante dijo no estar seguro.

Según el Instituto para la Democracia de Israel, la facultad del presidente para conceder indultos en Israel está sujeta a su amplia discreción. Sin embargo, en general, los indultos solo se conceden después de que una persona ya haya sido condenada.

“La posibilidad de que el presidente indulte a alguien antes o durante el juicio corre el riesgo de convertirlo en una autoridad que elude a las fuerzas del orden y al sistema judicial”, escribió Dana Blander, investigadora del instituto. “La regla es que el presidente actúa como una ‘autoridad compasiva’ solo después de que todas las demás autoridades se hayan pronunciado”.

Netanyahu es el primer primer ministro en la historia de Israel en enfrentarse a un proceso penal durante su mandato. Su juicio comenzó en mayo de 2020 en tres causas distintas.

En la causa más grave, se le acusa de soborno, fraude y abuso de confianza por supuestamente haber otorgado beneficios regulatorios por un valor equivalente a más de US$ 250 millones en aquel momento a su amigo Shaul Elovitch, accionista mayoritario de la empresa de telecomunicaciones Bezeq. A cambio, según la fiscalía, Elovitch se aseguró de que se diera una cobertura positiva del primer ministro en un sitio web de noticias en línea de su propiedad, llamado Walla! News. Elovitch ha negado los cargos.

El testimonio de Netanyahu comenzó en diciembre de 2024, pero ha sufrido repetidos retrasos y cancelaciones, la mayoría a petición suya. Dadas las etapas restantes del juicio, que incluyen testimonios, sentencia y posibles apelaciones, se espera que el proceso continúe durante varios años más.

No hay plazo para que Herzog tome una decisión sobre el indulto.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

