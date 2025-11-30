Tormentas mortales arrasan Asia y dejan más de 700 muertos y cientos de desaparecidos

Por Laura Sharman, CNN

Las intensas lluvias causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en toda Asia, dejando más de 700 muertos y cientos de desaparecidos.

Fuertes lluvias impulsadas por ciclones azotaron partes de Indonesia, Tailandia y Malasia esta semana, cuando una rara tormenta tropical se formó en el estrecho de Malaca, una estrecha vía marítima que separa la isla indonesia de Sumatra de las otras dos naciones.

Otra tormenta golpeó Sri Lanka, cuyas lluvias intensas ahora se acercan a la costa sur de la India, lo que llevó a la cancelación de 47 vuelos en el aeropuerto de Chennai el sábado, según una publicación en X.

El clima severo ha cobrado la vida de al menos 435 personas en Indonesia, 153 en Sri Lanka, 162 en Tailandia y dos en Malasia, según informaron funcionarios a la agencia de noticias Reuters.

Los equipos de rescate indonesios están teniendo dificultades para llegar a las zonas más afectadas de Sumatra, donde el ciclón Senyar provocó deslizamientos de tierra e inundaciones catastróficas.

Al menos 435 personas han muerto, según datos del Gobierno publicados este domingo, un aumento respecto a las 303 del sábado. Además, se informa que 406 personas siguen desaparecidas.

Imágenes de video muestran helicópteros entregando suministros a la isla, conocida por sus exuberantes selvas tropicales, volcanes activos y una población de orangutanes en peligro crítico de extinción.

“Durante la inundación, todo desapareció”, dijo a Reuters un residente de Bireuen, en la provincia más septentrional de Aceh, Sumatra.

“Quería salvar mi ropa, pero mi casa se vino abajo”.

Los rescatistas han estado intentando llegar a los residentes varados por las aguas desde el martes, cuando las lluvias monzónicas hicieron que los ríos se desbordaran en la provincia de Sumatra del Norte.

Imágenes de medios locales muestran a personas usando botes de goma para evacuar a los atrapados.

Al otro lado del estrecho, al menos 162 personas murieron debido al clima extremo en el sur de Tailandia, informó el sábado a Reuters el portavoz del Gobierno, Siripong Angkasakulkiat.

Unas 3,5 millones de personas se han visto afectadas, y las autoridades han transportado por aire a pacientes y suministros críticos, incluidos tanques de oxígeno, a comunidades sumergidas, según el medio.

Amphorn Kaeophengkro y su familia de ocho miembros no tuvieron tiempo de escapar cuando las aguas inundaron su casa en la ciudad de Hat Yai el sábado pasado.

En su lugar, corrieron al segundo piso mientras el nivel del agua subía, y finalmente pasaron 48 horas encaramados sobre una mesa, una lavadora y en el marco de una ventana.

“No pensábamos en nada más que en sobrevivir”, dijo la mujer de 44 años a Reuters a la luz de las velas, mientras su familia comenzaba a limpiar la vivienda después de que el agua bajara.

“A veces nos sentábamos en el borde de la ventana y teníamos que levantar las piernas para no mantenerlas demasiado tiempo sumergidas”.

La ciudad de Hat Yai fue la región más afectada de Tailandia, registrando un tipo de lluvia intensa que ocurre una vez cada 300 años, lo que provocó inundaciones de más de dos metros y medio de altura el martes y dejó incomunicada una sala de maternidad con 30 recién nacidos, según informaron el personal y las autoridades.

Aún no está claro cuándo se restablecerá la electricidad en la zona, donde las agencias han realizado evacuaciones, brindado apoyo médico y suministros esenciales.

La ciudad forma parte de la región de Songkhla, en Tailandia, donde el Gobierno declaró el estado de emergencia el martes debido a las graves inundaciones, informó un funcionario en X.

Diez turistas, de Australia, Reino Unido, China, Malasia, Singapur y Sudáfrica, fueron rescatados en la provincia de Songkhla el viernes, informó el Ministerio de Turismo a CNN.

“La situación ha mejorado significativamente. Los niveles de agua han bajado casi por completo, quedando solo algunas áreas aún inundadas”, dijo un portavoz.

Más de medio millón de personas sintieron la furia del ciclón Ditwah, que provocó deslizamientos de tierra e inundaciones el viernes, informó Reuters.

Mallika Kumari fue una de las más de 78.000 personas trasladadas a centros de ayuda, en su mayoría instalados en escuelas, después de que su casa quedara rápidamente sumergida, según la agencia de noticias.

“Primero escuché la advertencia de inundación en la televisión, pero nunca esperábamos que el río se desbordara tan rápido. Simplemente salimos corriendo de la casa sin nada”, dijo Kumari a los periodistas.

“Ni siquiera hemos desayunado. Dos de mis hijos se han resfriado. Tengo que conseguirles medicamentos. He traído algunas bolsas de basura para recoger su ropa”.

En la prisa, Kumari dejó atrás a su gato, que luego fue recogido por un bote de la Marina y llevado a tierra firme.

Unas 191 personas siguen desaparecidas en Sri Lanka y la mayoría de las viviendas en zonas bajas cerca de la capital, Colombo, están bajo el agua y sin electricidad, informaron las autoridades a Reuters.

Algunos residentes optaron por quedarse en los pisos superiores de casas parcialmente sumergidas para proteger sus pertenencias, según el medio.

En la mezquita Dalugala Thakiya, voluntarios prepararon paquetes de arroz con pollo y curry de dhal para las víctimas de las inundaciones.

“Estamos recibiendo más solicitudes de comida porque las personas que trabajan a diario no pueden encontrar empleo y se están quedando sin ahorros”, dijo a Reuters el organizador de comidas, Risham Ahmed.

“Están preocupados por cómo reconstruir sus vidas”.

En Malasia, dos personas fueron confirmadas muertas después de que Senyar, entonces una tormenta tropical, tocara tierra poco después de la medianoche del viernes, informó Reuters.

Alrededor de 34.000 personas fueron evacuadas antes de la tormenta, pero Gon Qasim y su esposo no tuvieron tanta suerte y quedaron varados en un campo en el norte del estado de Perlis el fin de semana pasado, cuando las aguas crecientes les cortaron la salida.

La pareja de ancianos finalmente fue rescatada por uno de sus hijos y llevada a un centro de evacuación en la capital estatal de Kangar, donde cientos de familias se refugiaron en carpas proporcionadas por la agencia nacional de gestión de desastres, según Reuters.

“Yo estaba adentro y no podía salir. Cuando salí, no había dónde quedarse más que el campo”, dijo Gon, de 73 años, a los reporteros, recordando su experiencia en una entrevista el miércoles.

“El agua era como el océano. Así es como se veía”.

El sudeste asiático, que incluye a Indonesia, Tailandia y Malasia, es una de las zonas más vulnerables al cambio climático, han advertido los científicos.

Los extremos climáticos actuales en la región podrían deberse a la interacción de dos sistemas activos, el tifón Koto en Filipinas y la inusual formación del ciclón Senyar en el Estrecho de Malaca, dijeron meteorólogos a Reuters.

En otras partes del sudeste asiático este mes, inundaciones mortales devastaron zonas de Vietnam, donde las inundaciones y deslizamientos de tierra causaron decenas de muertes.

También en la región este mes, Filipinas soportó dos tifones mortales —Kalmaegi y Fung-wong— en una semana, que dejaron cientos de muertos y obligaron a evacuar a más de 1,4 millones de personas.

Este verano, la región también experimentó temperaturas sin precedentes, con poco respiro del calor y la humedad implacables, dijo a CNN el climatólogo Maximiliano Herrera.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.