Venezuela acusa a EE.UU. de “homicidio” tras reconocer que ciudadanos murieron en ataques en el Caribe

Por Stefano Pozzebon y Abel Alvarado, CNN

Venezuela acusó a EE.UU. de “homicidio”, después de reconocer públicamente por primera vez que algunos de sus ciudadanos se encontraban entre los muertos por ataques estadounidenses contra supuestas embarcaciones de drogas en el Caribe.

“No hay una guerra declarada [entre EE.UU. y Venezuela], por lo tanto, esto no puede clasificarse como otra cosa que homicidio”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una conferencia de prensa el domingo.

“Todo ser humano tiene derecho al debido proceso; ningún ser humano puede ser asesinado de manera brutal”, afirmó.

CNN ha contactado al Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios.

Las declaraciones de Rodríguez son la primera vez que Caracas admite abiertamente que algunos de sus ciudadanos han muerto en los ataques estadounidenses, que se han ejecutado desde septiembre y han dejado más de 80 muertos. EE.UU. sostiene que los ataques tienen como objetivo interrumpir los flujos ilegales de drogas, aunque Caracas considera que el verdadero objetivo de Washington es sacar a Maduro del poder.

Rodríguez, una figura clave del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo que se había reunido con las familias de los fallecidos y que el parlamento venezolano se reuniría el lunes para “crear una comisión especial para investigar los graves hechos que llevaron al homicidio de venezolanos en el Caribe”.

La investigación, dijo, analizará informes de que las Fuerzas Armadas de EE.UU.

realizaron un ataque de seguimiento contra una embarcación sospechosa de transportar drogas que operaba en el Caribe el 2 de septiembre, después de que un ataque inicial no mató a todos a bordo.

Cuando Stefano Pozzebon, de CNN, le preguntó cuántos venezolanos habían muerto en los ataques, Rodríguez no proporcionó una cifra, y solo dijo: “mañana comenzamos la investigación, una vez que sepamos, compartiremos esa información”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.