Argentina y EE.UU. firman acuerdo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

La saliente ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, y el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, firmaron este lunes un memorando de entendimiento destinado a fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado.

Bullrich y Lamelas firmaron un memorando de entendimiento para la incorporación de un representante de la Policía Federal Argentina a “El Dorado Task Force”, un grupo de trabajo estadounidense integrado por distintas agencias y destinado a fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado.

“Esta colaboración fortalecerá los esfuerzos de Argentina y Estados Unidos para investigar organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos”, afirmó la Embajada de los Estados Unidos en Argentina en la red social X.

La ministra saliente y el embajador mantuvieron una reunión en la que, según informó el Ministerio de Seguridad, “se definieron nuevas líneas de cooperación” para seguir trabajando de manera conjunta en temas de seguridad.

“Este es un acuerdo que va a permitirnos seguir el rastro del dinero de terroristas, traficantes y criminales. Trabajando juntos, nuestras capacidades de investigación serán significativamente aumentadas”, escribió Lamelas en X.

La semana pasada, el Ministerio presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones, que operará bajo la órbita de Seguridad y fortalecerá “el control migratorio y la seguridad interior mediante una estructura unificada, interoperable y operativamente coordinada, capaz de enfrentar el delito transnacional con mayor eficacia e inteligencia criminal”.

El organismo reemplaza a la extinta Dirección Nacional de Migraciones, que operaba bajo la órbita del Ministerio del Interior.

Bullrich dejará su cargo este lunes para asumir como senadora nacional el próximo 10 de diciembre. Será reemplazada en la cartera por Alejandra Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional.

Lamelas, designado en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió como embajador en Argentina el pasado 4 de noviembre.

