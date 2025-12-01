Legisladores exigen audio y video de operación en el Caribe mientras un doble ataque genera preocupación en el Capitolio

Por Alison Main, Manu Raju, Annie Grayer y Sarah Ferris, CNN

El presidente republicano de la Comisión de Servicios Armados del Senado dijo el lunes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le confirmó que hubo un segundo ataque estadounidense contra un presunto bote con drogas en el Caribe en septiembre, un incidente que ha generado un escrutinio bipartidista en el Capitolio.

El senador Roger Wicker, de Mississippi, dijo que espera que su comisión tenga acceso total al audio y video de los ataques como parte de su investigación sobre la controversia, en medio de denuncias de que las fuerzas estadounidenses ejecutaron un ataque de “doble golpe” después de que el ataque inicial no resultara completamente mortal.

“No tengo esa información, pero sí creo que la obtendremos, y ciertamente vamos a tener a nuestra disposición todo el audio y todo el video. En ese momento, podré tener una conversación más informada”, dijo Wicker cuando se le preguntó si hubo sobrevivientes muertos en el segundo ataque, algo que podría ser una violación de las leyes de la guerra.

“Vamos a ejercer supervisión y vamos a tratar de llegar a los hechos”, prometió el senador, quien dijo que había hablado con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y que espera hablar pronto con el almirante Frank M. “Mitch” Bradley, quien según la Casa Blanca ordenó el ataque.

El homólogo de Wicker en la Cámara de Representantes, el presidente de la Comisión de Servicios Armados, Mike Rogers, también habló con Hegseth durante el fin de semana sobre el segundo ataque, según una fuente familiarizada con la llamada dijo a CNN.

Wicker y Rogers están entre los muchos republicanos de alto rango en el Congreso que ahora exigen más detalles a la Casa Blanca sobre su reciente campaña militar en el Caribe, expresando serias preocupaciones por los informes de que funcionarios del Pentágono ordenaron un segundo ataque contra una presunta embarcación venezolana de drogas después de que el ataque inicial no matara a todos a bordo.

El impulso por la transparencia desde el propio partido del presidente Donald Trump surge tras semanas de crecientes preocupaciones entre algunos legisladores republicanos sobre la operación militar en aumento de la Casa Blanca en la región, una lucha en la que el Congreso no ha tenido prácticamente ningún papel.

La Casa Blanca enfrenta una presión creciente del Congreso sobre la legalidad de los ataques militares estadounidenses, que han matado a más de 80 personas. La acción ha generado preguntas tanto de legisladores demócratas como republicanos, con especial escrutinio en los últimos días sobre el segundo ataque de septiembre.

El senador republicano Thom Tillis, un centrista clave del Senado, dijo que aún trata de determinar la veracidad de ciertos detalles del ataque —reportados por CNN, The Washington Post y otros—, incluyendo que Hegseth ordenó el segundo ataque mientras los sobrevivientes se aferraban a un barco en llamas.

“Obviamente, si se puede comprobar con hechos, es una violación tanto de requisitos éticos como posiblemente legales”, dijo Tillis, agregando que está tratando de determinar si es “real” o es “rage bait”.

“Si se comprueba, quien haya dado esa orden debe largarse de Washington”, dijo el republicano de Carolina del Norte.

Otro centrista, el representante Don Bacon, dijo que es un “problema” si los informes sobre el ataque son ciertos y que Hegseth no era el “líder adecuado”.

El senador Lindsey Graham, un defensor de la defensa cercano a Trump, dijo que no ha hablado del asunto con Hegseth, pero que está buscando “los hechos”.

“Es una regla de larga data que los sobrevivientes de un ataque a un barco ya no son combatientes, y un miembro de la tripulación aérea en paracaídas ya no es un combatiente. Estás fuera de la pelea”, dijo el republicano de Carolina del Sur. “No sé cuáles son los hechos, pero esa es la ley general. Veremos cuáles son los hechos”.

El senador republicano Jim Justice dijo que, si se ordenó un segundo ataque, “eso me parece completamente excesivo”. (Justice dijo que operaba con información limitada y no sabía que la Casa Blanca confirmó el lunes que ocurrió un segundo ataque). “No veo cómo eso es aceptable”, dijo.

Cuando se le preguntó si los ataques cambiarían su opinión sobre Hegseth, el republicano de Virginia Occidental dijo: “Francamente, pienso muy bien de Pete; creo que es un buen tipo”, pero agregó: “en esa situación, si tomó esa decisión, creo que tomó una mala decisión”.

Mientras tanto, los líderes de la comisión de inteligencia del Senado también están en conversaciones sobre una sesión informativa de Bradley.

El senador Mark Warner, el principal demócrata del panel, dijo que él y el presidente Tom Cotton abordarán el tema y espera tener una conversación preliminar con el almirante esta semana.

“Tenemos que llegar al fondo de esto”, dijo, y también pidió al Gobierno de Trump que publique un video sin editar del ataque para ayudar a determinar “si estos individuos estaban en el agua, en el bote, si seguían siendo combatientes o no”.

Warner, miembro del grupo de líderes del Congreso conocido como el “Grupo de los Ocho” que recibe información clasificada, dijo que el Gobierno de Trump no ha mostrado “ningún tipo de disposición a ser transparente en nada”.

“Así no es como se supone que debe funcionar el sistema”, dijo el demócrata de Virginia, quien ha dejado claro su exasperación con los métodos del Gobierno de Trump para informar al Congreso.

Muchos más demócratas han criticado duramente la orden del Gobierno de Trump para el segundo ataque. Algunos lo han calificado de crimen de guerra.

El senador demócrata Tim Kaine de Virginia dijo que al menos un senador republicano —Rand Paul de Kentucky— se espera que se una a los demócratas en un esfuerzo por presionar al Senado para limitar los poderes militares de Trump en su campaña contra los cárteles de la droga. Argumentan que Trump ha ignorado al Congreso al no buscar aprobación directa para las acciones.

El senador Peter Welch dijo que tenía “preocupaciones muy significativas” y quería escuchar directamente a Hegseth y su equipo sobre el asunto.

“Averigüemos cuál fue la orden que dio Hegseth”, dijo el demócrata de Vermont.

Sin embargo, algunos republicanos desestimaron las preocupaciones de los demócratas de que la medida violaba principios largamente sostenidos entre las naciones.

“No, absolutamente no”, dijo el senador Markwayne Mullin a los periodistas cuando se le preguntó si el ataque violó el derecho internacional. “¿Si era un bote que todavía funcionaba, seguían intentando huir? No sabemos cuáles son las circunstancias en absoluto”.

“El secretario Hegseth está completamente dentro de su autoridad para hacer lo que necesita hacer aquí”, dijo Mullin.

El senador John Cornyn de Texas agregó que no cree que “se haya violado ninguna ley internacional, y creo que el presidente está completamente dentro de sus autoridades constitucionales para proteger al país”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.