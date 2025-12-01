Tras avances en las conversaciones de paz en Ucrania, la diplomacia de EE.UU. enfrenta una prueba frente al Kremlin

Análisis por Matthew Chance, CNN

Dentro del exclusivo club privado Shell Bay del Grupo Witkoff en el sur de Florida, las delegaciones de Washington y Kyiv se enfrentaron en negociaciones “duras pero muy constructivas” mientras tomaban borsch ucraniano, una sopa de remolacha y repollo que, según me dijo un asistente, era “muy rica en carne”.

Pero su presentación, junto con Holubtsi, los tradicionales rollitos de carne y repollo, fue vista como un bienvenido guiño a la cultura ucraniana, un hábil gesto diplomático mientras Estados Unidos intenta persuadir a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz con Rusia.

Una fuente con conocimiento directo de las conversaciones de Florida, que involucran al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, le dijo a CNN que las intensas negociaciones fueron un “paso adelante” y “se basaron en el progreso en Ginebra”, donde se realizó una primera ronda de discusiones sobre las propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra rusa en Ucrania la semana pasada.

“Sería muy prematuro decir que hemos finalizado todo aquí, ya que aún quedan muchas cosas por hacer”, dijo la fuente a CNN.

“Pero la reunión estuvo muy centrada y se discutieron en detalle los aspectos más problemáticos de las propuestas de paz”, añadió la fuente, dando a entender que se podrían lograr avances tentativos en algunas áreas.

Uno de los “aspectos más problemáticos” de la propuesta de paz original de 28 puntos de Estados Unidos fue la estipulación de que Ucrania renunciara formalmente a su aspiración, consagrada en su constitución, de unirse a la OTAN, una demanda rusa clave para poner fin a la guerra y algo que los funcionarios ucranianos siguen rechazando.

Sin embargo, la fuente de CNN ahora dice que los negociadores han discutido un posible escenario en el cual Ucrania efectivamente tendría prohibido unirse a la alianza militar occidental liderada por Estados Unidos a través de acuerdos que tendrían que ser negociados directamente entre los estados miembros de la OTAN y Moscú.

“Ucrania no se dejará presionar para que rechace oficialmente, en el sentido legal, esta aspiración”, dijo la fuente a CNN.

“Pero si Estados Unidos tiene algo que acordar con Rusia bilateralmente, o si Rusia quiere recibir algunas garantías de la OTAN multilateralmente, entonces esto no implica involucrar a Ucrania en el proceso de toma de decisiones”, añadió la fuente.

Aún no se ha tomado una decisión final sobre lo que sería un compromiso altamente sensible, probablemente impopular entre los estados de la OTAN, y en última instancia la tomará el presidente ucraniano, enfatizó la fuente a CNN.

Pero sugiere que, a medida que avanzan las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, y mientras Witkoff viaja a Moscú para mantener conversaciones en el Kremlin, se están explorando soluciones creativas para sortear las líneas rojas de Kyiv.

Otra de esas áreas problemáticas es la demanda del Kremlin, que también se encontró en la propuesta de paz de 28 puntos de Estados Unidos, de que Ucrania entregue territorio en la región del Donbás, en el este de Ucrania, que ha sido anexado, pero aún no conquistado, por Rusia.

El plan estadounidense sugería que la región, que incluye un “cinturón fortaleza” de ciudades y pueblos fuertemente defendidos, considerados cruciales para la seguridad de Ucrania, se convirtiera en una zona desmilitarizada rusa, que Moscú administraría pero en la que no desplegaría fuerzas militares.

La fuente, que tiene conocimiento directo de las negociaciones, dijo a CNN que las discusiones también están avanzando en este tema, uno de los más controvertidos en las negociaciones.

“La idea de ceder el control a los rusos, lo cual debilitaría significativamente la defensa de Ucrania y haría más probable que se produjeran nuevas agresiones potenciales y disminuiría significativamente la capacidad de Ucrania, está fuera del alcance”, dijo la fuente a CNN.

“Pero eso no significa que no haya formas potenciales de preservar las disposiciones constitucionales y mantener la seguridad de Ucrania”, añadió la fuente.

Sin embargo, la fuente se negó a discutir qué opciones específicas están bajo discusión, diciendo que el tema es “demasiado delicado”.

“Realmente creo que si se hace público, podríamos arruinar la posible solución”, dijo la fuente a CNN.

También podría revelarse otro factor clave en los próximos días: un Kremlin que hasta ahora se ha negado a frenar cualquiera de sus demandas maximalistas de subyugar a Ucrania antes de poner fin a la guerra.

En medio de indicios de que los negociadores estadounidenses están forjando compromisos con Ucrania, el próximo y mayor desafío en la diplomacia itinerante de Estados Unidos puede ser lograr que Rusia los acepte.

