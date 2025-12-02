Airbus descubre otro problema que afecta a sus aviones A320

Por Ana Nicolaci da Costa y Maisie Linford, CNN

Airbus ha identificado un problema que afecta a “un número limitado” de paneles metálicos en sus aviones de pasajeros A320, dijo este lunes un portavoz de la compañía, apenas unos días después de advertir sobre otro problema técnico en sus aeronaves.

El fabricante de aviones está inspeccionando todas las aeronaves que podrían estar potencialmente afectadas por lo que describió como un “problema de calidad del proveedor”, pero espera que solo algunas requieran acciones adicionales, dijo el portavoz a CNN.

“La fuente del problema de los [paneles metálicos] ha sido identificada, contenida y todos los paneles de nueva producción cumplen con todos los requisitos”, afirmó el portavoz, destacando que el número de aviones en servicio afectados es “muy limitado”.

Reuters fue el primer medio en informar sobre el hallazgo este lunes, citando fuentes de la industria. Las acciones de Airbus cayeron tras el reporte, profundizando pérdidas previas. Los títulos bajaban 5,7 %.

Airbus ya ha sido objeto de escrutinio en los últimos días por requerir una actualización de software para su popular serie de aviones A320 después de determinar que tormentas solares intensas, como las erupciones solares, podrían causar que los pilotos pierdan el control.

Aerolíneas de todo el mundo se apresuraron a reparar miles de aeronaves Airbus que necesitaban mantenimiento inmediato para protegerlas del problema de control de pilotos, que provocó un aterrizaje de emergencia y dejó pasajeros heridos en octubre. Cerca de 6.000 aviones de fuselaje estrecho requirieron las reparaciones.

“El análisis de un evento reciente que involucró a un avión de la familia A320 reveló que la radiación solar intensa puede alterar datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”, dijo Airbus la semana pasada.

El 30 de octubre, el vuelo 1230 de JetBlue —un avión A320— volaba de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey, cuando de repente descendió en altitud. Los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, donde unas 15 personas fueron trasladadas a un hospital.

Este lunes, JetBlue dijo en un comunicado que ha “reanudado las operaciones normales” después de realizar actualizaciones de software de emergencia en su flota de A320 de Airbus.

“Hemos reanudado las operaciones regulares después de cumplir con los requisitos de la directiva de aeronavegabilidad de la FAA y no anticipamos cancelaciones adicionales relacionadas con esto”, dijo JetBlue en el comunicado. “Estamos agradecidos por el increíble esfuerzo de nuestros tripulantes, quienes trabajaron sin descanso para implementar rápidamente estas actualizaciones, y agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes durante el proceso”.

Airbus dijo este lunes en su sitio web que la “gran mayoría” de esos aproximadamente 6.000 aviones ya “recibieron las modificaciones necesarias” y que estaba ayudando a las aerolíneas a modificar los menos de 100 restantes.

