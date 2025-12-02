Con la crisis aérea, la frontera con Colombia se convierte en una de las pocas puertas de entrada y salida a Venezuela

Por Fernando Ramos, CNN en Español

En medio de la tensión en el Caribe, muchas personas que tenían boletos comprados para viajar en avión de Colombia a Venezuela tuvieron que cambiar sus planes y moverse por tierra hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta, en el noreste del país.

Este fin de semana, Donald Trump advirtió en su red Truth Social: “Consideren el espacio aéreo sobre Venezuela cerrado en su totalidad”, en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Esta declaración se sumó a la advertencia, hace poco más de una semana, de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés), que instó a las aerolíneas comerciales a “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que consideró “una situación potencialmente peligrosa en la región”. El aviso llevó a la suspensión de gran parte de los vuelos de las aerolíneas que comunican a Venezuela con el mundo.

Varias aerolíneas, Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, mantenían suspendidas sus operaciones este martes. En tanto que Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y la estatal Conviasa, por ahora siguen con sus servicios operativos en la nación suramericana.

“El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato”, afirmó este domingo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta en la red social X. “Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país”, sostuvo en el mismo mensaje.

Llegar a Cúcuta desde Bogotá por carretera lleva unas 15 horas. Por el momento, la ciudad no muestra un aumento significativo del flujo de viajeros, aunque, de mantenerse más días la suspensión de vuelos, es probable que la cantidad de personas que opten por esta ruta vaya creciendo.

“Aquí, en el puente Simón Bolívar, hay normalidad en la entrada y salida de personas hacia y desde Venezuela. Muchos manifiestan su temor y ansiedad por lo que está ocurriendo, pero la vida aquí transcurre como siempre”, dijo a CNN Mario Castillo, quien presta servicios de cámara y producción para medios internacionales y se acercó a la frontera luego de los dichos de Trump.

Muchos ciudadanos, como Castillo, están tomando la opción de viajar en autobús desde la capital colombiana hasta la localidad de Villa del Rosario, en donde está ubicado el puente Simón Bolívar, y de ahí tomar otro transporte hasta su destino final en Venezuela.

“Eso es lo que he podido ver el fin de semana. Y muchos transportadores aprovechan la situación para cobrar más caro. Pero no es que esté desbordada la demanda como en tiempos pasados, ni tampoco hay cantidad de gente llegando de Venezuela”, relató Castillo.

El costo de un boleto en autobús de Bogotá a Cúcuta está en el equivalente a US$ 40 en promedio.

El fin de semana, sin embargo, sí hubo más presencia de lo habitual de venezolanos en Cúcuta, pero por razones distintas al conflicto con Estados Unidos. “Llegaron muchos a realizar las compras de navidad aprovechando el Black Friday. La economía en la frontera es dinámica y por esta época de fin de año siempre llegan por el puente Simón Bolívar muchos ciudadanos del país vecino para aprovisionarse de artículos de primera necesidad y para comprar los regalos”, comentó a CNN la empresaria Susana Carvajal.

En tanto, en los cruces fronterizos de los departamentos de la Guajira y Arauca se mantiene el movimiento normal, según confirmó a CNN Migración Colombia.

Las autoridades, sin embargo, monitorean permanentemente la situación y están previendo los posibles escenarios en caso de una escalada de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. “Frente a lo que hipotéticamente pueda ocurrir en Venezuela, nuestro actuar se enfocará en la atención humanitaria y en combatir a los Grupos Armados Organizados (GAOR)”, le dijo al periódico El Tiempo este lunes el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez.

Un reciente estudio de la Universidad del Rosario concluye que, en promedio, un 27,7 por ciento de los venezolanos abandonó su país en la última década. “Más de 7,8 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos diez años, de los cuales 2.812.648, se encuentran actualmente en Colombia”, según datos de Migración en Colombia, incluidos en el estudio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer.

El temor de las autoridades nacionales y locales de las zonas fronterizas es que, si estalla un conflicto militar entre Estados Unidos en Venezuela, esas cifras vuelvan a aumentar exponencialmente.

