Dos niños murieron por un ataque de dron israelí mientras recolectaban leña para su padre

La mañana del sábado se transformó en una tragedia para Tamer Abu Assi, un padre en silla de ruedas que preparaba el desayuno para sus hijos, Fadi de 8 y Jumaa de 10. Les encomendó una tarea, salir a buscar leña. Esta simple acción llevó a que los dos niños nunca regresaran.

Abu Assi esperaba a que regresaran para poner la mesa, cuando vecinos del área corrieron a su refugio y le informaron que dos niños habían sido atacados y murieron tras una acción de militares israelíes, de acuerdo con testigos.

El dramático momento vino cuando Abbu preguntó a sus vecinos: “¿Son mis hijos?”

Fue entonces cuando se produjo una espera angustiosa mientras él iba a identificar los cadáveres.

“Quité la sábana y los abracé. A mi pequeño Juju le habían volado la cabeza; que Dios lo tenga en su gloria… Tenía los brazos amputados y le faltaban partes del torso”, dijo temblando. “A Fadi le habían cortado la mano derecha y la pierna izquierda”, añadió.

Jumaa y Fadi murieron en un ataque con drones israelíes en la localidad de Bani Suheila, al este de su refugio en Jan Yunis, de acuerdo con la familia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron haber llevado a cabo el ataque en un comunicado, en el que calificaron a los niños como “dos sospechosos que cruzaron la línea amarilla, realizaron actividades sospechosas sobre el terreno y se acercaron a militares de las FDI que operaban en el sur de Gaza, lo que supuso una amenaza inmediata para ellas”.

“Tras la identificación, la Fuerza Aérea Israelí (IAF, por sus siglas en inglés) eliminó a los sospechosos con el fin de eliminar la amenaza”, continuó.

Bani Suheila se encuentra en territorio ocupado por las fuerzas israelíes en Gaza, al este de la denominada “línea amarilla”. Sin embargo, debido a la escasez de marcadores sobre el terreno, puede resultar difícil distinguir los contornos de dicha línea. Desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre, palestinos han muerto frecuentemente por fuerzas israelíes a lo largo de la invisible línea de demarcación. Las fuerzas israelíes los ha descrito repetidamente como “terroristas” que “representan una amenaza inmediata”.

Las muertes de los dos niños se suman al número de víctimas mortales en Gaza, que sigue aumentando siete semanas después del alto el fuego. Durante el fin de semana, el Ministerio de Salud palestino afirmó que más de 70.000 personas han perdido la vida desde el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, entre ellas más de 10.000 mujeres y 20.000 niños.

El número ha aumentado de manera constante a medida que los equipos de emergencia recuperan cadáveres de entre los escombros. Según el ministerio, se han recuperado más de 600 cadáveres desde que comenzó el alto el fuego, pero se espera que la cifra siga aumentando drásticamente. La Defensa Civil de Gaza ha estimado que hay 10.000 cadáveres sepultados bajo los escombros en todo el enclave devastado.

Además, más de 350 palestinos han muerto por las fuerzas israelíes desde que comenzó el alto el fuego, según informó el ministerio.

Un nuevo informe publicado por The Platform, una coalición de 13 organizaciones israelíes de derechos humanos, concluyó que en 2025 se produjo un “daño más amplio, profundo y sin precedentes” a los derechos humanos de los palestinos en Gaza y en la Ribera Occidental.

El informe, obtenido por CNN, describía un “profundo cambio” en la naturaleza de la guerra y en los “mecanismos de control de Israel” este año, en el que, según decía, “las violaciones extremas se convirtieron en procedimiento operativo estándar”.

El día antes de que Jumaa muriera, le pidió a su padre que le cantara su canción favorita. Abu Assi no se sentía muy bien y le dijo que lo haría después de su revisión médica al día siguiente.

“Le dije: ven conmigo a la revisión y te cantaré todas tus canciones favoritas, hijo mío”, dijo Abu Assi, recordando el último recuerdo que tenía de sus hijos, mientras las lágrimas le corrían por el rostro.

