James Solomon gana la contienda por la alcaldía de Jersey City, negando a Jim McGreevey un regreso político, proyecta CNN

El concejal James Solomon se convertirá en el próximo alcalde de Jersey City tras ganar una segunda vuelta electoral este martes, según una proyección de CNN.

La victoria de Solomon frustra el intento de regreso del exgobernador de Nueva Jersey, Jim McGreevey, quien intentaba volver a un cargo electo por primera vez en dos décadas.

McGreevey renunció a su cargo en 2004, antes de llegar a la mitad de su primer mandato como gobernador, cuando admitió haber tenido una relación extramatrimonial y reveló que era homosexual, en medio de acusaciones de que abusó de su poder oficial para buscar una relación romántica con un asistente.

Solomon, el más joven y progresista de los dos candidatos, y McGreevey fueron los que más votos obtuvieron en el concurrido campo de las elecciones generales de noviembre, pero ninguno logró la mayoría requerida para evitar una segunda vuelta.

Solomon será el primer nuevo alcalde de Jersey City desde 2013, año en que el actual alcalde Steve Fulop asumió el cargo.

Fulop decidió no presentarse para otro mandato en Jersey City para postularse a gobernador, pero perdió en las primarias demócratas ante la ahora gobernadora electa Mikie Sherrill.

