Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado y liberado de prisión en EE.UU., según su abogado

Por María Santana, CNN en Español

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue liberado de prisión. “El presidente Trump ha otorgado un indulto total e incondicional al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández ha sido liberado de prisión”, dijo a CNN Renato Stabile, abogado del exmandatario hondureño.

Hernández había sido condenado el año pasado a 45 años de prisión y a una multa de US$ 8 millones por un juez de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“Lo liberaron en plena noche. No sé qué hará a continuación, pero espero que la familia emita un comunicado hoy y que él también lo haga hoy o mañana”, añadió Stabile.

Ana García de Hernández, esposa del expresidente, reaccionó a su liberación desde su cuenta de X. “¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump”, publicó.

El viernes, el presidente Donald Trump había anunciado que concedería un “indulto total y completo” a Hernández. “Concederé un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de manera muy dura e injusta”, publicó en su red Truth Social.

Este anuncio ocurrió en la previa de las elecciones presidenciales en Honduras del domingo. Trump aprovechó esa publicación para manifestar su apoyo a uno de los candidatos. “Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de que Tito Asfura gane las elecciones, cuando Honduras estará en camino hacia un gran éxito político y financiero. Voten por Tito Asfura para presidente, y felicitaciones a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”, escribió el presidente de Estados Unidos.

Las elecciones aún no han dado un resultado final. Después de un polémico y lento conteo, el Consejo Nacional Electoral anunció este lunes la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando el escrutinio estaba al 57 % y arrojaba un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %), separados por apenas 515 votos.

Hernández, presidente de Honduras desde 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos desde Honduras después de que el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) presentara en 2022 tres cargos relacionados con narcotráfico y armas de fuego en su contra.

Según el DOJ, durante sus años en el cargo, Hernández “protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo cercano”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.