Michael y Susan Dell donan US$ 6.250 millones para financiar las “Cuentas Trump” para millones de niños estadounidenses

Por John Towfighi, CNN

Michael y Susan Dell están donando US$ 6.250 millones para financiar cuentas de inversión para al menos 25 millones de niños estadounidenses.

La enorme promesa se destinará a financiar las “Cuentas Trump”, que proporcionarán a los padres una inversión para administrar en nombre de sus hijos. Las “Cuentas Trump” se propusieron este verano como parte del “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump y su lanzamiento está previsto para 2026.

El Departamento del Tesoro financiará US$ 1.000 para cada “Cuenta Trump” para todos los niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre enero de 2025 y enero de 2029.

La donación benéfica de los Dell se destinará a niños de 10 años o menos nacidos antes de la fecha límite de financiación del Tesoro. La donación de los Dell financiará depósitos de US$ 250 en cuentas de inversión para al menos 25 millones de niños.

“Si hay una inversión que nunca deja de crecer, es invertir en los niños. Son nuestro futuro”, declararon los Dell en un comunicado. “Gracias a nuestros años de experiencia apoyando programas de educación, salud y estabilidad financiera, sabemos que este programa les dará a los jóvenes estadounidenses más que una cuenta de ahorros. Les dará impulso. Les dará confianza y oportunidades”.

Los Dell han donado US$ 2.900 millones hasta la fecha, según la Fundación Michael y Susan Dell, lo que hace que esta promesa de US$ 6.250 millones sea más del doble de la totalidad de sus donaciones anteriores.

Michael Dell, director ejecutivo de Dell Technologies, es la undécima persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de US$ 148.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Dell apareció en la Casa Blanca en junio junto con otros ejecutivos de negocios cuando Trump promovió la idea de las “Cuentas Trump”.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.