No se llegó a ningún compromiso con el plan para Ucrania entre Moscú y Washington, dice un asesor del Kremlin

Por Nina Subkhanberdina y Mitchell McCluskey

No se alcanzó ningún compromiso sobre el plan para Ucrania durante las conversaciones entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la delegación estadounidense, dijo a los periodistas en Moscú el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

Ushakov dijo que algunas de las propuestas estadounidenses parecen “más o menos aceptables, aunque necesitan ser discutidas”, mientras que otros puntos “no nos convienen”.

Putin y la delegación estadounidense también discutieron cuestiones territoriales, “sin las cuales no vemos una solución a la crisis”, dijo Ushakov.

Agregó que no se ha programado ninguna reunión entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una posible reunión “dependería del progreso que seamos capaces de lograr”, dijo Ushakov.

Poco antes, el Kremlin había elogiado el rol del Gobierno de Trump en las conversaciones sobre Ucrania, afirmando que el papel de Estados Unidos ha sido “muy efectivo”.

“El plan del (presidente) Trump es una muy buena base para (un acuerdo de paz), y esperamos que podamos adherirnos a esta base”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa este martes antes de la visita de los funcionarios de EE.UU., de acuerdo con la agencia estatal de noticias TASS.

Rusia está abierta a conversaciones de paz, añadió Peskov, pero los objetivos establecidos al principio de su invasión a gran escala de Ucrania, que denomina “la operación militar especial”, deben asegurarse. “Debemos lograr nuestros objetivos, y tenemos que eliminar las causas iniciales de la operación militar que lanzamos”, señaló.

Peskov agregó: “Queremos la paz. ¿Por qué no estamos cerrando inmediatamente un acuerdo de paz? Es muy difícil. Hubo razones subyacentes para la decisión de nuestro presidente de lanzar la operación militar especial. Y primero, debemos llegar a un acuerdo que aborde esas razones subyacentes”.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó temprano este martes que Ucrania “espera señales” de la delegación estadounidense sobre el resultado de la reunión con Putin en Moscú.

“Recibiremos señales de un tipo u otro. Si las señales resultan de cierta manera, si es un juego limpio con nuestros socios, entonces podríamos reunirnos con la delegación estadounidense muy rápidamente”, escribió Zelensky en su cuenta de la red social X.

Zelensky también dijo estar “listo para una reunión con el presidente (Donald) Trump”.

“Todo depende de las discusiones de hoy”, añadió.

Anna Chernova y Svitlana Vlasova, de CNN, contribuyeron en este informe.